د., ناجي, عباس, يقدم, ملخص, رسالة, الدكتوراه, لرئيس, بلدية, الناصرة,

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فجعت مدينة القدس اليوم بنبأ وفاة الطالبة الجامعية في جامعة بيرزيت مرح هاني...
رش مجهولون فجر اليوم صلبانا معقوفة على نحو عشرين شاهد قبر في المقبرة البريطانية...
لطالما شكل هطول المطر قلقا لدى الفلاحين خصوصا والناس عموما، وعندما كان يحتبس...
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر...
اليوم الجمعة: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة،...
اصيب شاب من مدينة ام الفحم الليلة الماضية اثر تعرضه لاطلاق نار في الجزء السفلي من...
صرح النائب د. منصور عباس رئيس طاقم محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي، في...
اجتمع وفد القائمة المشتركة مساء اليوم الخميس بوزير الأمن الداخلي غلعاد أردان...
على ضوء موجة الاحتجاجات الغاضبة في المجتمع العربي اجتمع وزير التّربية الحاخام...
ندد رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتنياهو بالغزو التركي للمناطق الكردية في...