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د. ناجي عباس يقدم ملخص رسالة الدكتوراه لرئيس بلدية الناصرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



استقبل رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام اليوم 2019/10/11 د. ناجي عباس ابن الناصرة والذي حصل مؤخراً على الدكتوراه حول بحثة بموضوع الادارة الذاتية والتكنولوجيا في المدارس العربية.


حيث قدم نسخة من رسالته الى رئيس البلدية وتأتي هذه الرسالة نتاج لبحثة من خلال عملة في سلك التربية والتعليم على مدار سنوات عديدة حيث يتطرق في رسالته عن تأثير الادارة الذاتية وكيفية التعامل مع الميزانيات التي تتلقاها المؤسسات التربوية من اجل بناء خطة لرفع الانجازات.

وايضاً عن اثر استعمال التكنولوجيا بشكل ناجح ومفيد وفعال للطلاب.

علي سلام رئيس البلدية الذي رحب بالضيف الزائر اكدَّ ان البلدية هي بين كل المواطنين في المدينة وكل انجاز لأي نصراوي هو انجاز للمدينة باسرها والوسط العربي عامة.

وانه منحاز بطبعة الى كل اولئك المبدعين الساعين الى البحث والدرس والتخطيط والتجديد.

وان د. ناجي عباس هو مثال يحتذى بالسعي نحو تحقيق طموحة الشخصي وامل المجتمع بالشباب التواق الى التقدم نحو الافضل وان دراسته وحصوله على لقب الدكتوراه لا شك ستفيد كل اولئك العاملين في سلك التربية والتعليم وهنأَ د. ناجي على انجازه متمنياً له النجاح والتوفيق.                                                                         




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