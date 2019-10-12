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فوز بشق الانفس لمكابي طمرة على ابناء عرعرة 2:3



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



ضمن مباريات الدرجة الاولى الشمالية التقى فريقا مكابي بلدي طمرة وهبوعيل ابناء عرعرة في مباراة دراماتيكية بين الفريقين , جرت احداث المباراة على استاد الدوحة وانتهى الشوط الاول بهدف من ليرون ايليملخ وسط محاولات تسجيل هدف السبق بين الفريقين .


الشوط الثاني شهد اداء افضل من قبل الفريقين استطاع ليرون تسجيل هدفه الثاني  وفي الربع ساعة الاخير حدث منقلب بالنتيجة استطاع فريق هبوعيل عرعرة معادلة النتيجة وفي الدقيقة ال 76 استطاع اللاعب عدي بدران تقليص النتيجة واللاعب احمد يونس سجل هدف التعادل في الدقيقة 84 وعاد اللاعب البارع ليرون اليميلخ ليسجل الهدف الثالث و الهاتريك وانتهت المباراةبفوز طمرة بثلاثية مقابل هدفين .




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