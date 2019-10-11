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واشنطن سترسل آلاف الجنود الإضافيين إلى السعودية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة سترسل آلاف الجنود الإضافيين إلى السعودية في أعقاب الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية في 14 سبتمبر المنصرم.



وقالت الوكالة إن المصدر الذي أكد خبر إرسال الجنود لم يحدد عددهم بالضبط، غير أنه أشار إلى أن العدد يتوقع أن يكون بالآلاف.


وتعرضت منشآت شركة "أرامكو" السعودية في 14 سبتمبر الماضي لهجوم أدى إلى انخفاض إنتاجها بنحو النصف، إلى نحو 5.7 مليون برميل يوميا.




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