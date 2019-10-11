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القدس تفجع بوفاة طالبة الحقوق في جامعة بيرزيت مرح هاني العيساوي 21 عاما اثر مرض عضال



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



فجعت مدينة القدس اليوم بنبأ وفاة الطالبة الجامعية في جامعة بيرزيت مرح هاني العيساوي اثر مرض عضال.


وكتب اصدقاء المرحومة على صفحاتهم على الفيسبوك انها صعدت الى عنان الشمس فلتحلق روحك يا مرح وليرقد جسدك الطاهر في كبرياء الشرفاء.




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