الرئيس, الاثيوبي, ابيي, احمد, هو, الحائز, على, جائزة, نوبل, للسلام, لهذا, العام,

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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن العملية العسكرية التي تشنها تركيا ضد...
اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية، مغامرة...
بعث الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، برسالة إلى الاتحاد الأوروبي حول العملية...
أفادت وكالة "رويترز" بوقوع انفجار في ناقلة إيرانية قرب ميناء جدة السعودي اليوم...
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين، في اشتباكات مع...
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا من استمرار الهجوم على سوريا قائلا إن...
أكد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أن بلاده ورغم امتلاكها القوة على تصنيع...
قالت جامعة الدول العربية في بيان إنها ستعقد اجتماعا طارئا يوم السبت بعد دعوة من...
تستمر منذ ساعات عصر اليوم العملية العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال...
أكد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أن بلاده ورغم امتلاكها القوة على تصنيع...