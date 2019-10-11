تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-11 15:14:59 الرئيس الاثيوبي ابيي احمد هو الحائز على جائزة نوبل للسلام لهذا العام |  2019-10-11 15:13:42 بوتين يشكك في قدرة تركيا على منع تسرب الدواعش من شمال سوريا |  2019-10-11 12:20:59 مجهلولن يرشون صلبانا معقوفة على شواهد قبور في المقبرة البريطانية في حيفا |  2019-10-11 12:18:59 إيران: الهجوم على ناقلة النفط مغامرة خطرة نفذت من شرق البحر الأحمر |  2019-10-11 10:51:20 اردوغان يهدد أوروبا بسيل من اللاجئين |  2019-10-11 10:37:09 انفجار ناقلة نفط إيرانية قرب السعودية |  2019-10-11 08:55:00 موسم الزيتون – ما بين الفرح والقلق وترقب المزارعين |  2019-10-11 08:54:03 استعدادات لجمعة "اطفالنا الشهداء" على حدود غزة |  2019-10-11 05:55:56 تركيا تعلن مقتل أول جنودها في شمال شرقي سوريا |  2019-10-11 05:51:36 الطقس: أجواء حارة نسبيا نهارا وباردة نسبيا ليلا حتى الأحد |  2019-10-11 00:12:39 اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم وحالته متوسطة..صور |  2019-10-10 21:58:04 النائب د.منصور عباس:عرضنا خطتنا لمحاربة العنف أمام الوزير وقيادة الشرطة ووُعدنا بخطوات عملية لكنها غير كافية ومستمرون باحتجاجاتنا |  2019-10-10 21:56:09 "ضجة وضجيج" |  2019-10-10 21:54:05 المشتركة ولجنة الرؤساء تجتمعان مع الوزير أردان وقادة الشرطة |  2019-10-10 19:10:55 في أعقاب أحداث العنف الأخيرة في المجتمع العربي،وزير التّربية يجتمع مع مديري مدارس من المجتمع العربي |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الرئيس الاثيوبي ابيي احمد هو الحائز على جائزة نوبل للسلام لهذا العام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعلن في اوسلو ظهر اليوم عن فوز رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 لجهوده من أجل إقرار السلام مع إريتريا بعد سنوات من العداء والحرب.



وسيتم تقديم الجائزة التي تبلغ قيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي حوالي تسعمائة ألف دولار، تقديمها في أوسلو في العاشر من ديسمبر.كانون الأول القادم.


وكان ابي احمد البالغ من العمر 42 عاما قد تولى رئاسة الوزراء في اثيوبيا العام الماضي وكان الاول من الطائفة العرقية اورومو في هذا المنصب .


وجاء في حيثيات قرار اللجنة ان السلام لن يصنع بفعل شخص واحد اذ قام ابي احمد بمد يد السلام الى رئيس اريتريا ايسياس افروكي الذي صافحه وساعد في جعل مسيرة السلام بين البلدين حقيقة واقعة كما تجند ابي احمد لتحقيق السلام في دول مجاورة اخرى وادخل اصلاحات واسعة في بلاده حيث شدد على الحفاظ على حقوق الانسان فيها . وعقب مكتب احمد على الفوز بالجائزة قائلا ان الامة الاثيوبية باسرها تفتخر في الجائزة .




كلمات متعلقة

الرئيس, الاثيوبي, ابيي, احمد, هو, الحائز, على, جائزة, نوبل, للسلام, لهذا, العام,

تابعونــا

بوتين يشكك في قدرة تركيا على منع تسرب الدواعش من شمال سوريا بوتين يشكك في قدرة تركيا على منع تسرب الدواعش من شمال سوريا 2019-10-11 | 15:13:42

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن العملية العسكرية التي تشنها تركيا ضد...

إيران: الهجوم على ناقلة النفط مغامرة خطرة نفذت من شرق البحر الأحمر إيران: الهجوم على ناقلة النفط مغامرة خطرة نفذت من شرق البحر الأحمر 2019-10-11 | 12:18:59

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية، مغامرة...

اردوغان يهدد أوروبا بسيل من اللاجئين اردوغان يهدد أوروبا بسيل من اللاجئين 2019-10-11 | 10:51:20

بعث الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، برسالة إلى الاتحاد الأوروبي حول العملية...

انفجار ناقلة نفط إيرانية قرب السعودية انفجار ناقلة نفط إيرانية قرب السعودية 2019-10-11 | 10:37:09

أفادت وكالة "رويترز" بوقوع انفجار في ناقلة إيرانية قرب ميناء جدة السعودي اليوم...

تركيا تعلن مقتل أول جنودها في شمال شرقي سوريا تركيا تعلن مقتل أول جنودها في شمال شرقي سوريا 2019-10-11 | 05:55:56

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين، في اشتباكات مع...

ترامب: أمريكا لا تدعم الهجوم التركي على سوريا ترامب: أمريكا لا تدعم الهجوم التركي على سوريا 2019-10-10 | 09:13:29

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا من استمرار الهجوم على سوريا قائلا إن...

خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام 2019-10-10 | 09:01:55

أكد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أن بلاده ورغم امتلاكها القوة على تصنيع...

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الاجتياح التركي لسوريا اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الاجتياح التركي لسوريا 2019-10-10 | 06:06:32

قالت جامعة الدول العربية في بيان إنها ستعقد اجتماعا طارئا يوم السبت بعد دعوة من...

تركيا تطلق عملية عسكرية في شمال سوريا تركيا تطلق عملية عسكرية في شمال سوريا 2019-10-09 | 23:48:20

تستمر منذ ساعات عصر اليوم العملية العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال...

خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام 2019-10-10 | 00:00:52

أكد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أن بلاده ورغم امتلاكها القوة على تصنيع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق اضرار جسيمة دون اصابات مدينة باقة الغربية اطفاء سلطة صالون بيت نار وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا شبهات رشوى تلقي دغه انتخابات لا ادلة حملة شرطة السير كفر كنا مخالفات مطاردات بوليسية سيارات سائقين شقيب السلام حادث طرق مروع ساجد أبو عاذره جنوب اسعاف دراجة نارية شرطة وفاة شاب مستشفى طوبا زنغرية ضبط بندقية سلاح البحث مشتبه شاب قرية تفتيش شرطة بنك العمال هبوعليم فرع طبريا اضرار جسيمة اطفاء ريال مدريد باريس سان جيرمان مباشر حي بث مباراة أشرف برهوم جائزة ممثل مهرجان مالمو سينما عربية ترشيحا جائزة افضل راهبات الناصرة شفاعمرو قداس المناولة الاولى مدرسة طلاب كنيسة أول قربانه مصرهع الشاب حسين ابو رعد ام الفحم اطلاق نار حفل قران سهرة حناء قاعة مسيرة احد الشعانين مدينة شفاعمرو مشاركة واسعة قداس الطوائف المسيحية حزب عربي سياسي جديد الناصرة الوفاء والاصلاح مؤتمر انطلاق الاعلان رسميا كلية صفد شعارات عنصرية معادية للعرب الطلاب الشرطة تحق مجهولون هدم قاعة افراح كابول مسيرة اضراب عام شامل احتجاج لجنة شعبية غرق مصرع رجل 50 عاما شاطئ توفيق آغا البحر قرب نهاريا شفي تسيون قرية المزرعة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com