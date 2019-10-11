الرئيس, الاثيوبي, ابيي, احمد, هو, الحائز, على, جائزة, نوبل, للسلام, لهذا, العام,

اعلن في اوسلو ظهر اليوم عن فوز رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 لجهوده من أجل إقرار السلام مع إريتريا بعد سنوات من العداء والحرب.

وسيتم تقديم الجائزة التي تبلغ قيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي حوالي تسعمائة ألف دولار، تقديمها في أوسلو في العاشر من ديسمبر.كانون الأول القادم.وكان ابي احمد البالغ من العمر 42 عاما قد تولى رئاسة الوزراء في اثيوبيا العام الماضي وكان الاول من الطائفة العرقية اورومو في هذا المنصب .وجاء في حيثيات قرار اللجنة ان السلام لن يصنع بفعل شخص واحد اذ قام ابي احمد بمد يد السلام الى رئيس اريتريا ايسياس افروكي الذي صافحه وساعد في جعل مسيرة السلام بين البلدين حقيقة واقعة كما تجند ابي احمد لتحقيق السلام في دول مجاورة اخرى وادخل اصلاحات واسعة في بلاده حيث شدد على الحفاظ على حقوق الانسان فيها . وعقب مكتب احمد على الفوز بالجائزة قائلا ان الامة الاثيوبية باسرها تفتخر في الجائزة .