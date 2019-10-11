تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-11 15:14:59 الرئيس الاثيوبي ابيي احمد هو الحائز على جائزة نوبل للسلام لهذا العام |  2019-10-11 15:13:42 بوتين يشكك في قدرة تركيا على منع تسرب الدواعش من شمال سوريا |  2019-10-11 12:20:59 مجهلولن يرشون صلبانا معقوفة على شواهد قبور في المقبرة البريطانية في حيفا |  2019-10-11 12:18:59 إيران: الهجوم على ناقلة النفط مغامرة خطرة نفذت من شرق البحر الأحمر |  2019-10-11 10:51:20 اردوغان يهدد أوروبا بسيل من اللاجئين |  2019-10-11 10:37:09 انفجار ناقلة نفط إيرانية قرب السعودية |  2019-10-11 08:55:00 موسم الزيتون – ما بين الفرح والقلق وترقب المزارعين |  2019-10-11 08:54:03 استعدادات لجمعة "اطفالنا الشهداء" على حدود غزة |  2019-10-11 05:55:56 تركيا تعلن مقتل أول جنودها في شمال شرقي سوريا |  2019-10-11 05:51:36 الطقس: أجواء حارة نسبيا نهارا وباردة نسبيا ليلا حتى الأحد |  2019-10-11 00:12:39 اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم وحالته متوسطة..صور |  2019-10-10 21:58:04 النائب د.منصور عباس:عرضنا خطتنا لمحاربة العنف أمام الوزير وقيادة الشرطة ووُعدنا بخطوات عملية لكنها غير كافية ومستمرون باحتجاجاتنا |  2019-10-10 21:56:09 "ضجة وضجيج" |  2019-10-10 21:54:05 المشتركة ولجنة الرؤساء تجتمعان مع الوزير أردان وقادة الشرطة |  2019-10-10 19:10:55 في أعقاب أحداث العنف الأخيرة في المجتمع العربي،وزير التّربية يجتمع مع مديري مدارس من المجتمع العربي |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بوتين يشكك في قدرة تركيا على منع تسرب الدواعش من شمال سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن العملية العسكرية التي تشنها تركيا ضد المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا، قد تؤدي إلى فرار الآلاف من مسلحي تنظيم "داعش" المحتجزين في المنطقة.



وأشار بوتين أثناء قمة قادة الدول المستقلة في عشق آباد عاصمة تركمانستان، إلى وجود مراكز خاصة باحتجاز المسلحين الأسرى في الشمال السوري كانت الوحدات الكردية تتحمل حتى الآونة الأخيرة مهمة حراستها.


وحذر من أن هؤلاء الإرهابيين قد يهربون من هذه المراكز في حين ينسحب منها الأكراد أمام تقدم القوات التركية، مضيفا: "لست على قناعة بشأن ما إذا كان الجيش التركي سيتمكن، وخلال أي فترة، من السيطرة على هذا الوضع".




كلمات متعلقة

بوتين, يشكك, في, قدرة, تركيا, على, منع, تسرب, الدواعش, من, شمال, سوريا,

تابعونــا

الرئيس الاثيوبي ابيي احمد هو الحائز على جائزة نوبل للسلام لهذا العام الرئيس الاثيوبي ابيي احمد هو الحائز على جائزة نوبل للسلام لهذا العام 2019-10-11 | 15:14:59

اعلن في اوسلو ظهر اليوم عن فوز رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بجائزة نوبل للسلام...

إيران: الهجوم على ناقلة النفط مغامرة خطرة نفذت من شرق البحر الأحمر إيران: الهجوم على ناقلة النفط مغامرة خطرة نفذت من شرق البحر الأحمر 2019-10-11 | 12:18:59

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية، مغامرة...

اردوغان يهدد أوروبا بسيل من اللاجئين اردوغان يهدد أوروبا بسيل من اللاجئين 2019-10-11 | 10:51:20

بعث الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، برسالة إلى الاتحاد الأوروبي حول العملية...

انفجار ناقلة نفط إيرانية قرب السعودية انفجار ناقلة نفط إيرانية قرب السعودية 2019-10-11 | 10:37:09

أفادت وكالة "رويترز" بوقوع انفجار في ناقلة إيرانية قرب ميناء جدة السعودي اليوم...

تركيا تعلن مقتل أول جنودها في شمال شرقي سوريا تركيا تعلن مقتل أول جنودها في شمال شرقي سوريا 2019-10-11 | 05:55:56

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين، في اشتباكات مع...

ترامب: أمريكا لا تدعم الهجوم التركي على سوريا ترامب: أمريكا لا تدعم الهجوم التركي على سوريا 2019-10-10 | 09:13:29

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا من استمرار الهجوم على سوريا قائلا إن...

خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام 2019-10-10 | 09:01:55

أكد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أن بلاده ورغم امتلاكها القوة على تصنيع...

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الاجتياح التركي لسوريا اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الاجتياح التركي لسوريا 2019-10-10 | 06:06:32

قالت جامعة الدول العربية في بيان إنها ستعقد اجتماعا طارئا يوم السبت بعد دعوة من...

تركيا تطلق عملية عسكرية في شمال سوريا تركيا تطلق عملية عسكرية في شمال سوريا 2019-10-09 | 23:48:20

تستمر منذ ساعات عصر اليوم العملية العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال...

خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام 2019-10-10 | 00:00:52

أكد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أن بلاده ورغم امتلاكها القوة على تصنيع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المدرسة الثانوية شفاعمرو البلدية تخريج تحتفل فوج جديد طلابها اجواء مدينة احتفالية اعلان حالة طوارئ خلل طائرة هبوط اضطراري كييف اوكرانيا 182 راكبا مسافرا عجلات وفاة رئيس مجلس عرعرة النقب مطاوع عطوة ابو عرار 5 اصابات بينها خطيرة انقلاب حادث طرق سيارة قرية المشهد انحدار منحدر 16 قاضيا جديدا يؤدون تصريح الولاء ألواز زعرورة عبد الحليم كفر مندا القسم ريفلين رئيس الدولةالحركة الاسلامية الشق الشمالي الالاف يتظاهرون نصرة ام الفحم قاصرون فتيان تصنيع سلاح الرملة اعتقال التحقيق 4 الشرطة יشرطة لواء الشمال ضبط اسلحة مفرقعات عبوات ناسفة مسدسات بنادق سلاح تسلح مكافحة ظاهرة لمار يوسف قط عبلين تشييع جثمان الطفلة تتشح سواد سيارة داخل نسيانها بقيت ساعات حوادث الطرق مصرع 94 عربيا بداية العام 2015 منذ ضحايا شوارع البلادهستدروت اعلان اضراب المرافق الاقتصادية مصرع عامل دير حنا مجدي سالم زخرون يعكوف ورشة بناء سقط ارتفاع شاهق معجان ميخائيل كيبوتس شاب اسعاف شرطة تشييع جثمان المرحوم كفر قرع رضا محمد عثامنة طعن مقتل عواصف رعدية امطار غزيرة مصحوبة اضرار تطاير اجسام مسيرة عيد الفطر مشاركة واسعة مدينة طمرة الالاف مدينة اهالي تكبيرات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com