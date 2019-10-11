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مجهلولن يرشون صلبانا معقوفة على شواهد قبور في المقبرة البريطانية في حيفا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




رش مجهولون فجر اليوم صلبانا معقوفة على نحو عشرين شاهد قبر في المقبرة البريطانية القديمة في حيفا. 


وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، ولم تتضح بعد خلفيته




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