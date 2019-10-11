مجهلولن, يرشون, صلبانا, معقوفة, على, شواهد, قبور, في, المقبرة, البريطانية, في, حيفا,

رش مجهولون فجر اليوم صلبانا معقوفة على نحو عشرين شاهد قبر في المقبرة البريطانية القديمة في حيفا.وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، ولم تتضح بعد خلفيته