تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-11 12:20:59 مجهلولن يرشون صلبانا معقوفة على شواهد قبور في المقبرة البريطانية في حيفا |  2019-10-11 12:18:59 إيران: الهجوم على ناقلة النفط مغامرة خطرة نفذت من شرق البحر الأحمر |  2019-10-11 10:51:20 اردوغان يهدد أوروبا بسيل من اللاجئين |  2019-10-11 10:37:09 انفجار ناقلة نفط إيرانية قرب السعودية |  2019-10-11 08:55:00 موسم الزيتون – ما بين الفرح والقلق وترقب المزارعين |  2019-10-11 08:54:03 استعدادات لجمعة "اطفالنا الشهداء" على حدود غزة |  2019-10-11 05:55:56 تركيا تعلن مقتل أول جنودها في شمال شرقي سوريا |  2019-10-11 05:51:36 الطقس: أجواء حارة نسبيا نهارا وباردة نسبيا ليلا حتى الأحد |  2019-10-11 00:12:39 اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم وحالته متوسطة..صور |  2019-10-10 21:58:04 النائب د.منصور عباس:عرضنا خطتنا لمحاربة العنف أمام الوزير وقيادة الشرطة ووُعدنا بخطوات عملية لكنها غير كافية ومستمرون باحتجاجاتنا |  2019-10-10 21:56:09 "ضجة وضجيج" |  2019-10-10 21:54:05 المشتركة ولجنة الرؤساء تجتمعان مع الوزير أردان وقادة الشرطة |  2019-10-10 19:10:55 في أعقاب أحداث العنف الأخيرة في المجتمع العربي،وزير التّربية يجتمع مع مديري مدارس من المجتمع العربي |  2019-10-10 19:07:08 المحامي زكي كمال لـ "الصنارة":ازدياد التهديدات الخارجية لإسرائيل من جهات متزمتة بسبب عدم حلّ النزاع الاسرائيلي الفلسطيني |  2019-10-10 18:10:01 جوارديولا عن خليفة سيلفا: لن نبيعه ولو بنصف مليار |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إيران: الهجوم على ناقلة النفط مغامرة خطرة نفذت من شرق البحر الأحمر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية، مغامرة خطرة نفذت من شرق البحر الأحمر.



وأكدت الخارجية الإيرانية أن الهجوم على ناقلة النفط عمل تخريبي نفذ من منطقة قريبة من مسار الناقلة، لافتة إلى أن تحقيقات الشركة الوطنية الإيرانية للنفط تشير إلى أن الناقلة تعرضت لهجومين اثنين، بفاصل نحو نصف ساعة من شرق البحر الأحمر من منطقة قريبة من خط عبورها.


وأفادت الوزارة بأن الهجوم أدى إلى تلوث بيئي في البحر الأحمر، مشددة على أن المسؤولين عن هذه "المغامرة الخطرة" يتحملون كافة تداعياتها بما فيها التلوث البيئي في البحر الأحمر.


وأفادت الخارجية الإيرانية بأن ناقلة النفط "سابيتي" تعرضت للأضرار جراء الهجوم، لكن وضعها مستقر الآن ولم يصب أي من أفراد طاقمها بأذى.


وأكدت أن التحقيقات لا تزال متواصلة وسيعلن عن نتائجها تباعا.




كلمات متعلقة

إيران:, الهجوم, على, ناقلة, النفط, مغامرة, خطرة, نفذت, من, شرق, البحر, الأحمر,

تابعونــا

اردوغان يهدد أوروبا بسيل من اللاجئين اردوغان يهدد أوروبا بسيل من اللاجئين 2019-10-11 | 10:51:20

بعث الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، برسالة إلى الاتحاد الأوروبي حول العملية...

انفجار ناقلة نفط إيرانية قرب السعودية انفجار ناقلة نفط إيرانية قرب السعودية 2019-10-11 | 10:37:09

أفادت وكالة "رويترز" بوقوع انفجار في ناقلة إيرانية قرب ميناء جدة السعودي اليوم...

تركيا تعلن مقتل أول جنودها في شمال شرقي سوريا تركيا تعلن مقتل أول جنودها في شمال شرقي سوريا 2019-10-11 | 05:55:56

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين، في اشتباكات مع...

ترامب: أمريكا لا تدعم الهجوم التركي على سوريا ترامب: أمريكا لا تدعم الهجوم التركي على سوريا 2019-10-10 | 09:13:29

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا من استمرار الهجوم على سوريا قائلا إن...

خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام 2019-10-10 | 09:01:55

أكد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أن بلاده ورغم امتلاكها القوة على تصنيع...

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الاجتياح التركي لسوريا اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الاجتياح التركي لسوريا 2019-10-10 | 06:06:32

قالت جامعة الدول العربية في بيان إنها ستعقد اجتماعا طارئا يوم السبت بعد دعوة من...

تركيا تطلق عملية عسكرية في شمال سوريا تركيا تطلق عملية عسكرية في شمال سوريا 2019-10-09 | 23:48:20

تستمر منذ ساعات عصر اليوم العملية العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال...

خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام 2019-10-10 | 00:00:52

أكد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أن بلاده ورغم امتلاكها القوة على تصنيع...

مقتل عدة أشخاص بإطلاق نار امام معبد يهودي في المانيا مقتل عدة أشخاص بإطلاق نار امام معبد يهودي في المانيا 2019-10-09 | 14:24:01

أكدت الشرطة الألمانية مقتل عدد من الأشخاص بإطلاق نار، اليوم الأربعاء، في مدينة...

ملايين المستخدمين في خطر.. ثغرات أمنية تصيب هواتف "سامسونغ" ملايين المستخدمين في خطر.. ثغرات أمنية تصيب هواتف "سامسونغ" 2019-10-09 | 14:15:35

كشفت "سامسونغ" هذا الأسبوع عن ثغرات أمنية تؤثر في طرز عديدة من هواتف "غالاكسي"، وفق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شاكيد وزيرة القضاء ترفض فكرة اقامة الدولة الفلسطينية انتخابات جت رئاسة عضوية اجواء انتخابية مجلس محلي حريق اضرار جسيمة دون اصابات مدينة باقة الغربية اطفاء سلطة صالون بيت نار مسيرة وادي العين كوكب ابو الهيجا مشاركة واسعة قرية مسيرة كشفية كفر مندا قرب حلول عيد الفطر السعيد قرية اهالي اطفال ميري ريجيف تامر نفار تغادر المنصة قصيدة محمود درويش احتراق منزل حي الكروم الناصرة اضرار جسيمة ممتلكات دون اصابات شرطة اسعاف اطفاء اخماد محمد ياسر بشوتي جنازة تشييع جثمان المقبرة مجد الكروم حادث تراكتورون مهرجان حاشد يوم الارض ام الحيران النقب ذكرى 40 شهداء مظاهرة رفع شعارات مزايا ضرائب سلطات قرية نحف مجلس محلي طلاب مسيرة وقفات احتجاجية ام الفحم شعارات ضد العنف تنادي المحبة السلام التأخي لغة الحواربيت المسن سخنين يحتفل يومي عيد ميلاده ال 12 احتفال مدينة مسجد رخمة غير معترف بها النقب جرافات السلطات الاسرائيلية لأول مرة مجلس يركا يشرك النساء في جلسته الشهريةجمال ابو صيام رهط حادث طرق سائق شاحنة 6 قتلى من دير الاسد اكسال اصابات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com