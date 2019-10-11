اردوغان, يهدد, أوروبا, بسيل, من, اللاجئين,

بعث الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، برسالة إلى الاتحاد الأوروبي حول العملية العسكرية التي أطلقها أمس في سورية، وتحمل اسم "نبع السلام"، لافتا إلى أنها تأتي من أجل إعادة ملايين السوريين من تركيا إلى "المنطقة الآمنة"، التي يسعى إلى إقامتها من خلال هذه العملية العسكرية.

وجاء رسالة إردوغان بهذا الصدد بواسطة تهديد وجهه خلال خطاب ألقاه في أنقرة، وقال فيه "أيها الاتحاد الأوروبي، تذكر: أقولها مرة جديدة، إذا حاولتم تقديم عمليتنا على أنها اجتياح، فسنفتح الأبواب ونرسل لكم 3.6 مليون مهاجر (سوري)".ويشار إلى أن بين أهداف هذه العملية العسكرية، محاربة الأكراد و"داعش"، إضافة إلى إعادة اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا. وتمتد "المنطقة الآمنة" التي تريد تركيا السيطرة عليها قرابة 450 كيلومترا على طول الحدود التركية – السورية، ويبلغ عمقها في الأراضي السورية قرابة 32 كيلومترا.