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بكلمات رومانسية.. صابر الرباعي يهنىء زوجته بعيد ميلادها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حرص الفنان التونسي صابر الرباعي على توجيه التهنئة الى زوجته إخلاص جنيفان بمناسبة عيد ميلادها.



ونشر صابر الرباعي صورة له مع زوجته وعلق قائلا: “‏إلى من سكنت قلبي و ملكت روحي أقول لك بمناسبة عيد ميلادك ، كل عام وأنت الزوجة و الرفيقة والصديقة و الملهمة و سيدة قلبي، متمنيا لك الصحة و طول العمر و يخليك لنا و لأطفالنا.❤️”.

 
يذكر ان صابر الرباعي تزوج في سنة 2013 تزوج بزوجته الثانية التونسية إخلاص جنيفان ورزق 2014 بإبنه الأصغر جود هادي وفي نوفمبر 2016 رزق بإبنه الثاني أمير.




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