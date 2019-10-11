بكلمات, رومانسية.., صابر, الرباعي, يهنىء, زوجته, بعيد, ميلادها,

حرص الفنان التونسي صابر الرباعي على توجيه التهنئة الى زوجته إخلاص جنيفان بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر صابر الرباعي صورة له مع زوجته وعلق قائلا: “‏إلى من سكنت قلبي و ملكت روحي أقول لك بمناسبة عيد ميلادك ، كل عام وأنت الزوجة و الرفيقة والصديقة و الملهمة و سيدة قلبي، متمنيا لك الصحة و طول العمر و يخليك لنا و لأطفالنا.❤️”.يذكر ان صابر الرباعي تزوج في سنة 2013 تزوج بزوجته الثانية التونسية إخلاص جنيفان ورزق 2014 بإبنه الأصغر جود هادي وفي نوفمبر 2016 رزق بإبنه الثاني أمير.