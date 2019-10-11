كورتوا:, ما, حدث, قلة, احترام, لي,

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أكد المدافع جيرارد بيكيه لاعب برشلونة، أنه تمت مناقشة صفقة البرازيلي نيمار مهاجم...
حدد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، خليفة نجم الفريق دافيد...
كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي أن مشاكله مع سلطات الضرائب الإسبانية ولدت لديه رغبة...
قرر نادي برشلونة الإسباني، الطعن على العقوبة التي تعرض لها ثنائي الفريق، عثمان...
على مدى 4 سنوات، استطاع المدرب الألماني، يورغن كلوب، أن يسطر اسمه بحروف من ذهب مع...
كشف ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن مفاجأة بشأن نيمار جونيور، مهاجم باريس سان...
خرج كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من قائمة المنتخب الفرنسي بسبب...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن احتمالية انتقال...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن إيسكو، نجم ريال مدريد، يفكر في الرحيل...
كشفت والدة أوريانا ساباتيني، صديقة النجم الأرجنتيني باولو ديبالا عن كرهها...