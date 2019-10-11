عارض, صحي, رئيس, يرتبط, بسرطان, الأمعاء,

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كشف تقرير جديد أن أكثر من 250 مليون طفل ومراهق سيعانون من السمنة المفرطة بحلول عام...
كشفت إحصاءات جديدة عن المدى الحقيقي للضرر الذي يرافق الجلوس لفترات طويلة على...
يعتبر حمض الفوليك المتمثل في فيتامينB9 الذي ينتمي إلى مجموعة فيتامينB، أحد أهم...
تأتي معلبات التونة كثاني الأكلات البحرية انتشاراً بعد الروبيان (القريدس أو...
قالت أليكساندرا بورشارد-بيكر إن الأعمال المنزلية تتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث...
ربطت دراسة أميركية حديثة، انخفاض وزن المواليد عند الولادة، بخطر إصابتهم بأمراض...
اكتشف فريق من علماء جامعة هارفرد الأمريكية، أن تناول الخضروات النيئة يؤثر على عمل...
على الرغم من أن البدايات الحديثة لانتشار سرطان الثدي كانت في الدول المتقدمة إلا...
كشف أطباء العيون عن مجموعة من الأعراض البصرية التي تشير إلى العديد من المشكلات...
أظهرت دراسة بريطانية حديثة، أن نوعًا جديدًا من الأدوية يلعب دورًا كبيرًا في...