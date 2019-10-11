انفجار, ناقلة, نفط, إيرانية, قرب, السعودية,

أفادت وكالة "رويترز" بوقوع انفجار في ناقلة إيرانية قرب ميناء جدة السعودي اليوم الجمعة، أسفر عن اندلاع حريق على متنها.

ولفتت إلى أن الانفجار في الناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط سبب أضرارا بالغة وتسربا نفطيا في البحر الأحمر.ونقلت "رويترز" عن وكالة "إسنا" الإيرانية أن الخبراء يعتقدون أن الانفجار ناجم عن "هجوم إرهابي".وأدى انفجار في ناقلة نفط تابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية إلى إشعال النار في السفينة على بعد 60 ميلا من مدينة جدة السعودية، وتسبب في أضرار جسيمة وتسرب النفط في البحر الأحمر، وفق ما ذكرته مصادر غير رسمية.وأفادت وسائل إيرانية بأن طاقم ناقلة النفط الإيرانية "سينوبا" قام بالسيطرة على الحريق الذي نشب فيها إثر الهجوم ولا توجد إصابات بين أفراد الطاقم.