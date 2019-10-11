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تبادل اللكمات بين طيار ومضيفة على متن طائرة أمريكية



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تبادل اللكمات بين طيار ومضيفة على متن طائرة أمريكية




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