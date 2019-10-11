تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-11 08:55:00 موسم الزيتون – ما بين الفرح والقلق وترقب المزارعين |  2019-10-11 08:54:03 استعدادات لجمعة "اطفالنا الشهداء" على حدود غزة |  2019-10-11 05:55:56 تركيا تعلن مقتل أول جنودها في شمال شرقي سوريا |  2019-10-11 05:51:36 الطقس: أجواء حارة نسبيا نهارا وباردة نسبيا ليلا حتى الأحد |  2019-10-11 00:12:39 اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم وحالته متوسطة..صور |  2019-10-10 21:58:04 النائب د.منصور عباس:عرضنا خطتنا لمحاربة العنف أمام الوزير وقيادة الشرطة ووُعدنا بخطوات عملية لكنها غير كافية ومستمرون باحتجاجاتنا |  2019-10-10 21:56:09 "ضجة وضجيج" |  2019-10-10 21:54:05 المشتركة ولجنة الرؤساء تجتمعان مع الوزير أردان وقادة الشرطة |  2019-10-10 19:10:55 في أعقاب أحداث العنف الأخيرة في المجتمع العربي،وزير التّربية يجتمع مع مديري مدارس من المجتمع العربي |  2019-10-10 19:07:08 المحامي زكي كمال لـ "الصنارة":ازدياد التهديدات الخارجية لإسرائيل من جهات متزمتة بسبب عدم حلّ النزاع الاسرائيلي الفلسطيني |  2019-10-10 18:10:01 جوارديولا عن خليفة سيلفا: لن نبيعه ولو بنصف مليار |  2019-10-10 18:07:13 نتنياهو يندد بالغزو التركي للمناطق الكردية بشمال سوريا |  2019-10-10 18:04:52 المتابعة:مظاهرة قافلة السيارات بقيادة المتابعة تسجل حدثا تاريخيا في كفاح جماهيرنا |  2019-10-10 16:25:46 انطلاق اجتماع المشتركة مع وزير الامن الداخلي وقيادة الشرطة |  2019-10-10 16:20:36 يوم التطوع والنظافة الثاني في البعينة نجيدات |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ثور هائج يقتحم محل خضار وفواكه في عرابة ويعيث خرابا



  |     |   اضافة تعليق



ثور هائج يقتحم محل خضار وفواكه في عرابة ويعيث خرابا




كلمات متعلقة

ثور, هائج, يقتحم, محل, خضار, وفواكه, في, عرابة, ويعيث, خرابا,

تابعونــا

أغبى لص في العالم أغبى لص في العالم 2019-10-11 | 09:01:19

...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نورا وصايا وفاة الرملة حادث طرق مروع قرب رام الله مدينة الشابة شقيب السلام سيارة اطفاء القاء حجارة دخول قرى غير معترف بها مرافقة شرطة حرق سيارة القدس عربي شعارات عبارات معادية للعرب تدفيع الثمن الشرطة التحقيق طوبا ام غرفة حريق صفورية مصنع صناعية منطقة اطفاء الناصرة شوهم ابراهيم سعد مصرع عامل طرعان سقط ارتفاع شاهق الطابق الثالث البطريركية اللاتينية المدرسة الثانوية قرية الرينة تحتفل بتخريج الفوج ال 20 من طلابها سلطة الطفاء الانقاذ حرائق احراش مواطنين متنزهون متنزهين موقده ترك جمر ارشادات قلعة شاله المغربية المغرب الرباط يارا مشعور مندوبة الصنارة مهرجان موازين حضارة فن معمارياطلاق نار مدخل مبنى تجاري سخنين مجهولون وابل شرطة تحطم زجاج شاحن هاتف نقال اريكة كنبه ساعات طويلة احتراق بيت القدس اطفاء سلطة انقاذ احذروا مجهولون اقتحام بيت دير حنا ضرب مبرح عصي الشرطة تحقق مستشفى رمبام حيفا مدرسة الكرمة تحتفل تخريج الفوج الاول طلابها مدينة حيفا اسراء عابد الناصرة طعن العفولة تمديد اعتقال سكين مزبلة جديدة عبلين قرية غربي مجلس محلي شارع شق عائلة مخزن سده علوي روضة اطفال البلدة القديمة عكا اطفاء طواقم لواء زفولون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com