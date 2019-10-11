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2019-10-11 05:51:36
الطقس: أجواء حارة نسبيا نهارا وباردة نسبيا ليلا حتى الأحد
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2019-10-10 21:58:04
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المتابعة:مظاهرة قافلة السيارات بقيادة المتابعة تسجل حدثا تاريخيا في كفاح جماهيرنا
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ثور هائج يقتحم محل خضار وفواكه في عرابة ويعيث خرابا
2019-10-11 08:47:45
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ثور هائج يقتحم محل خضار وفواكه في عرابة ويعيث خرابا
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