بريطاني, يعثر, على, لقية, ذهبية, عمرها, 4000, سنة,

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نظم مواطن تايلندي حفل زفاف فاخر، واختفى دون أن يدفع مليما واحدا، تاركا عروسه...
لقيت عروس حتفها مع ثلاثة من أفراد عائلتها خلال التقاط صورة سيلفي على سد في الهند،...
أصدر القصر الملكي السويدي بيان هام حمل بعض التغييرات في ترتيب العائلة الملكية،...
اعتقلت السلطات الأمنية في ولاية كارولينا الشمالية 3 أشخاص بعد مزاعم بأن امرأة...
كشف مكتب التحقيقات الفدرالي أن قاتلا مسنا اعترف بارتكابه 93 جريمة قتل أغلبها من...
أصدرت محكمة أمريكية حكمين بالسجن مدى الحياة على المواطنة، ناشيكا برامبل، دون حق...
تناقلت وسائل إعلام بريطانية قصة رجل أقدم على قتل والديه إثر خلاف سببه كلب...
لم تعد جرائم قتل الأبناء، على بشاعتها، تثير استغراب الكثيرين بالنظر إلى تكرارها...
عادت الاستعدادات مجددا لسير فضائي نسائي بالكامل، بعد ستة أشهر من خطأ محرج بشأن...
قررت سلطات مدينة نيويورك فرض غرامة مالية قدرها 250 ألف دولار على كل شخص يستخدم...