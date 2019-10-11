بريطاني, يعثر, على, لقية, ذهبية, عمرها, 4000, سنة,

عثر مواطن انجليزي من مدينة وايتهيفن بمقاطعى كامبريا، بواسطة جهاز كشف المعادن على قطعة ذهبية وزنها 312 غراما تعود إلى العصر البرونزي.

وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن المواطن بيلي فوجان (54 سنة) يتذكر كيف مشط الحقل بواسطة جهاز كشف المعادن، وأنصت إلى إشارة قوية صادرة منه، ويقول "وجدت قطعة معدنية على عمق 13 سنتمترا. اعتقدت بادئ الأمر أنها قطعة من المعدات التي يستخدمها متسلقو الجبال، أو قطعة من جرار، ولم يخطر لي أنها قطعة من الذهب".أرسل فوجان صورة القطعة التي عثر عليها إلى زملائه. وبعد دراستها أعلن الخبراء أنها قطعة ذهبية كان الأغنياء في السابق يعلقونها على الرقبة لاستعراض ثروتهم.ووفقا للحسابات الأولية، يبلغ وزن القطعة الذهبية (22 قيراطا) وعمرها زهاء أربعة آلاف سنة.عرض فوجان القطعة الذهبية التي عثر عليها لأحد الصاغة لتحديد وزنها وقيمتها، فظهر أن وزنها 312 غراما من الذهب الخالص وقدر ثمنها بـ 11 ألف جنيه إسترليني. ولكن قيمتها التاريخية هي أكبر من ذلك بكثير.أبلغ فوجان ممثل المتحف المحلي بموضوع القطعة الذهبية التي عثر عليها وقيمتها. فإذا أكدت اللجنة المختصة أنها قطعة أثرية، فعليه بيعها للمتحف بالثمن الذي تحدده لجنة تقييم الكنوز، وبعكس ذلك سيكون حرا في التصرف بها.وتجدر الإشارة إلى أن المواطن البريطاني موريس ريتشاردسون عثر في عام 2008 على قطعة ذهبية مماثلة، اشتراها متحف مدينة نيوارك بمبلغ 350 ألف دولار.