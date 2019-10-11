تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-11 08:55:00 موسم الزيتون – ما بين الفرح والقلق وترقب المزارعين |  2019-10-11 08:54:03 استعدادات لجمعة "اطفالنا الشهداء" على حدود غزة |  2019-10-11 05:55:56 تركيا تعلن مقتل أول جنودها في شمال شرقي سوريا |  2019-10-11 05:51:36 الطقس: أجواء حارة نسبيا نهارا وباردة نسبيا ليلا حتى الأحد |  2019-10-11 00:12:39 اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم وحالته متوسطة..صور |  2019-10-10 21:58:04 النائب د.منصور عباس:عرضنا خطتنا لمحاربة العنف أمام الوزير وقيادة الشرطة ووُعدنا بخطوات عملية لكنها غير كافية ومستمرون باحتجاجاتنا |  2019-10-10 21:56:09 "ضجة وضجيج" |  2019-10-10 21:54:05 المشتركة ولجنة الرؤساء تجتمعان مع الوزير أردان وقادة الشرطة |  2019-10-10 19:10:55 في أعقاب أحداث العنف الأخيرة في المجتمع العربي،وزير التّربية يجتمع مع مديري مدارس من المجتمع العربي |  2019-10-10 19:07:08 المحامي زكي كمال لـ "الصنارة":ازدياد التهديدات الخارجية لإسرائيل من جهات متزمتة بسبب عدم حلّ النزاع الاسرائيلي الفلسطيني |  2019-10-10 18:10:01 جوارديولا عن خليفة سيلفا: لن نبيعه ولو بنصف مليار |  2019-10-10 18:07:13 نتنياهو يندد بالغزو التركي للمناطق الكردية بشمال سوريا |  2019-10-10 18:04:52 المتابعة:مظاهرة قافلة السيارات بقيادة المتابعة تسجل حدثا تاريخيا في كفاح جماهيرنا |  2019-10-10 16:25:46 انطلاق اجتماع المشتركة مع وزير الامن الداخلي وقيادة الشرطة |  2019-10-10 16:20:36 يوم التطوع والنظافة الثاني في البعينة نجيدات |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

800 ألف فتاة يلاحقنّ نجم تركي أعلن عن مواصفات حبيبته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عمدت 800 ألف إمرأة تركية إلى تقديم أوراقهن لمعاهد خاصة لتعليم الطبخ، وذلك بعد أن أعلن نجم مسلسل “فضيلة خانم وبناتها” الممثل التركي ​ألب نافروز​ أن أكثر ما يجذبه في الفتاة التي سيتزوجها هو أن تجيد الطبخ.



وجاء كلام نافروز هذا في مقابلة تلفزيونية له، قال فيها أن ما يمهمه هو الجمال الداخلي للمرأة أكثر من جمالها الخارجي، مشيراً إلى أنه لم يدخل في علاقة غرامية بعد لأن وقته لا يسمح له.
 ومن ناحية اخرى، رفض نافروز القيام بما فعله زميله الممثل التركي بوراك أوزجيفيت حين سافر إلى الكويت لتناول العشاء مع المعجبات، قائلاً أنَّ فكرة الحصول على المال مقابل لقاء المعجبات ليست فكرة جيدة.


وبعد مقابلته هذه بيوم واحد، وإنتشارها بشكل كبير، تداولت الصحف التركية خبراً يفيد عن تسجّل 800 ألف إمرأة تركية في معاهد الطبخ، وهو ما إعتبره البعض مجرد مزحة أتت تزامناً مع كلامه.




كلمات متعلقة

800, ألف, فتاة, يلاحقنّ, نجم, تركي, أعلن, عن, مواصفات, حبيبته,

تابعونــا

هل انفصلت نادين نجيم عن زوجها لإدمانه على القمار ؟ هل انفصلت نادين نجيم عن زوجها لإدمانه على القمار ؟ 2019-10-10 | 09:03:38

شغل انفصال نادين نسب نجيم عن زوجها المهندس اللبناني هادي أسمر بال المتابعين...

جمال ابنتي كندة حنا التوأم بيوم ميلادهم يشعل المواقع جمال ابنتي كندة حنا التوأم بيوم ميلادهم يشعل المواقع 2019-10-09 | 14:22:03

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطعاً...

في نصف ساعة.. بيع 2000 تذكرة من حفل تامر ونانسي في نصف ساعة.. بيع 2000 تذكرة من حفل تامر ونانسي 2019-10-09 | 11:10:52

كشف تركي ال الشيخ،رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن بيع...

وفاة الفنان المصري طلعت زكريا وفاة الفنان المصري طلعت زكريا 2019-10-09 | 08:01:20

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر عن وفاة الفنان طلعت زكريا، والذي يعد من أهم...

فنانة سورية بإطلالات صيفية جريئة تحدث ضجة وانتقادات قاسية فنانة سورية بإطلالات صيفية جريئة تحدث ضجة وانتقادات قاسية 2019-10-08 | 17:21:59

لا تزال الفنانة شمس الملا تثير الجدل باطلالاتها الجريئة التي تحرص دائما على...

عاصي الحلاني يعود لتصوير The Voice Kids بعد تعافيه من الحادث عاصي الحلاني يعود لتصوير The Voice Kids بعد تعافيه من الحادث 2019-10-08 | 13:32:14

عاد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لتصوير حلقات برنامج The Voice Kids، وذلك بعد تعافيه...

معتصم النهار يعتذر من "أشباح أوروبا" لصالح فاليري أبو شقرا معتصم النهار يعتذر من "أشباح أوروبا" لصالح فاليري أبو شقرا 2019-10-08 | 11:30:37

إعتذر الممثل السوري ​معتصم النهار​ من المشاركة في فيلم "أشباح أوروبا" الذي تؤدي...

نادين تحسين بيك تعترف بأسباب طلاقها :“ابنتي عقاب لي”! نادين تحسين بيك تعترف بأسباب طلاقها :“ابنتي عقاب لي”! 2019-10-08 | 10:30:35

تحدثت الفنانة السورية نادين تحسين بيك للمرة الأولى عن طلاقها من زوجها الموسيقي...

احمد سعد ينفي تصريحات سمية الخشاب عن التصالح احمد سعد ينفي تصريحات سمية الخشاب عن التصالح 2019-10-08 | 05:54:39

بعد أن خرجت الفنانة المصرية ” سمية الخشاب ” مؤخرا بتصريحات تليفزيونية لأحد...

شبيهة شيرين عبد الوهاب سفيرة للنوايا الحسنة شبيهة شيرين عبد الوهاب سفيرة للنوايا الحسنة 2019-10-07 | 14:45:56

عيّنت المديرة العامة لليونسكو الممثلة المكسيكية، ​ياليتزا أباريسيو​ المعروفة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids زهير بهلول نتانياهو عصو الكنيست منفذ عملية الخليل ليس ارهابيا غضب المعسكر الصهيوني فلسطيني دبكة يرقص مواجهات القاء حجارة الضفةام الفحم اعتقال مشتبه يوسف يونس جبارين طعن شابة يهودية ايلات المهاجم مراد ابو عنزة يوقع في صفوف فريق هبوعيل عكا الدرجة الممتازة مصرع شاب فارس خطيب دير حنا سائق دراجة نارية اصابة خطيرة سائق دراجة نارية شارع عرابة وادي سلامة اسعاف شرطة سير طائرة جابي قديس رئيس الجمعية الخيرية الرثوذكسية في يافا طعن قتل السجن الحكم المؤبد مسجد عراق الشباب ام الفحم حرق مستوطنين تدفيع الثمن اغلاق ملف تحقيق النيابةحراك وطني شباب اعلان اضراب الثانوية المدارس الاعدادية القدس الاوضاع يوم واحد 3 اصابات طفيفة حادث طرق مفرق الكراجات الناصرة تأمين وطني مرام الطبي مفرق الموفيل اصابة حادث طرق سائق شاحنة سيارة خصوصية الناصرة شرطة اسعاف انقلاب سيارة حادث طرق اسعاف مصابان مصابين اصابة سيارة اسعاف شرطة شعب حادث طرق انقلاب سيارة ذاتي اصابة سائق طفيفة مستشفى نهاريا الزهراوي الطاقم الطبي ضابط جيش اسرائيلي من الزرازير قرية مشتبه سرقة اسلحة معسكر جيش الجنوب طمرة سائق معاصر الزيتون اقبال واسع وادي عارة مزراع زيت اطلاق نار اصابة خطيرة حيفا مدينة شرطة اسعاف مستشفى رمبام
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com