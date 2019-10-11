800, ألف, فتاة, يلاحقنّ, نجم, تركي, أعلن, عن, مواصفات, حبيبته,

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شغل انفصال نادين نسب نجيم عن زوجها المهندس اللبناني هادي أسمر بال المتابعين...
تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطعاً...
كشف تركي ال الشيخ،رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن بيع...
أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر عن وفاة الفنان طلعت زكريا، والذي يعد من أهم...
لا تزال الفنانة شمس الملا تثير الجدل باطلالاتها الجريئة التي تحرص دائما على...
عاد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لتصوير حلقات برنامج The Voice Kids، وذلك بعد تعافيه...
إعتذر الممثل السوري معتصم النهار من المشاركة في فيلم "أشباح أوروبا" الذي تؤدي...
تحدثت الفنانة السورية نادين تحسين بيك للمرة الأولى عن طلاقها من زوجها الموسيقي...
بعد أن خرجت الفنانة المصرية ” سمية الخشاب ” مؤخرا بتصريحات تليفزيونية لأحد...
عيّنت المديرة العامة لليونسكو الممثلة المكسيكية، ياليتزا أباريسيو المعروفة...