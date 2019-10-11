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بيكيه: ناقشنا عودة نيمار في غرفة خلع الملابس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد المدافع جيرارد بيكيه لاعب برشلونة، أنه تمت مناقشة صفقة البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، في غرفة ملابس البارسا.



وكان نيمار من أولويات برشلونة خلال الانتقالات الصيفية الماضية، لكن إدارة ناديه باريس سان جيرمان، رفضت كل العروض التي تقدم بها النادي الكتالوني.


وقال بيكيه، في تصريحات نقلتها "موندو ديبورتيفو": "كان هناك احتمال لقدوم نيمار، وصحيح ناقشنا ملف عودته في غرفة خلع الملابس، لكن في النهاية كان القرار باستمراره في باريس".


وأضاف: "آمل أن يبذل قصارى جهده في الفترة الحالية، وعلاقتنا معه رائعة".


يذكر أن نيمار، رحل عن برشلونة في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان، بعد دفع 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.


وعن وجود خلاف مع ميسي، أوضح: "أفعالي مُحددة مسبقًا لأنني أختار ما أقوله وما لا يجب أن أقوله". 

وزاد: "ميسي هو القائد وله كلمته، وأنا وليونيل نعرف بعضنا البعض منذ أن كان عمري 13 عاما، وأقول إنه من الأفضل في غرفة خلع الملابس، ولا أعتقد أن الأمر كان مسألة عدم تنسيق بل أقل من ذلك بكثير".

 وكان ميسي قد انتقد تصريحات بيكيه ضد إدارة النادي عقب مباراة خيتافي، وأثيرت تكهنات حول وجود أزمة بين الثنائي.




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