تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-11 08:55:00 موسم الزيتون – ما بين الفرح والقلق وترقب المزارعين |  2019-10-11 08:54:03 استعدادات لجمعة "اطفالنا الشهداء" على حدود غزة |  2019-10-11 05:55:56 تركيا تعلن مقتل أول جنودها في شمال شرقي سوريا |  2019-10-11 05:51:36 الطقس: أجواء حارة نسبيا نهارا وباردة نسبيا ليلا حتى الأحد |  2019-10-11 00:12:39 اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم وحالته متوسطة..صور |  2019-10-10 21:58:04 النائب د.منصور عباس:عرضنا خطتنا لمحاربة العنف أمام الوزير وقيادة الشرطة ووُعدنا بخطوات عملية لكنها غير كافية ومستمرون باحتجاجاتنا |  2019-10-10 21:56:09 "ضجة وضجيج" |  2019-10-10 21:54:05 المشتركة ولجنة الرؤساء تجتمعان مع الوزير أردان وقادة الشرطة |  2019-10-10 19:10:55 في أعقاب أحداث العنف الأخيرة في المجتمع العربي،وزير التّربية يجتمع مع مديري مدارس من المجتمع العربي |  2019-10-10 19:07:08 المحامي زكي كمال لـ "الصنارة":ازدياد التهديدات الخارجية لإسرائيل من جهات متزمتة بسبب عدم حلّ النزاع الاسرائيلي الفلسطيني |  2019-10-10 18:10:01 جوارديولا عن خليفة سيلفا: لن نبيعه ولو بنصف مليار |  2019-10-10 18:07:13 نتنياهو يندد بالغزو التركي للمناطق الكردية بشمال سوريا |  2019-10-10 18:04:52 المتابعة:مظاهرة قافلة السيارات بقيادة المتابعة تسجل حدثا تاريخيا في كفاح جماهيرنا |  2019-10-10 16:25:46 انطلاق اجتماع المشتركة مع وزير الامن الداخلي وقيادة الشرطة |  2019-10-10 16:20:36 يوم التطوع والنظافة الثاني في البعينة نجيدات |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

السمنة المفرطة تهدد 250 مليون طفل حول العالم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير جديد أن أكثر من 250 مليون طفل ومراهق سيعانون من السمنة المفرطة بحلول عام 2030.



وقام الاتحاد العالمي للسمنة (WOF) بحساب مخاطر "اكتساب مشكلة السمنة لدى الأطفال" في 191 دولة، في العقد القادم.


ومن المتوقع أن تكون الصين هي الأكثر ضررا، حيث يقدر أن يصاب نحو 61.9 مليون طفل ممن تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و19 عاما، بالسمنة المفرطة في غضون عشر سنوات فقط.


وهذا العدد هو ضعف الرقم المتوقع في الهند، التي تلي الصين ضمن التقرير، ويتوقع أن يصاب 27.4 مليون من الأطفال والمراهقين، بالسمنة المفرطة عام 2030.


وتأتي الولايات المتحدة ثالثة، بتوقع معاناة 16.9 مليون طفل ومراهق بالسمنة المفرطة.


وألقى التقرير اللوم على الوجبات السريعة وهدر الوقت بمشاهدة الشاشات، و"المزيد من النقل الميكانيكي"، في زيادة ارتفاع معدلات السمنة في جميع أنحاء العالم.


ويحذر العلماء من أن هذا الوباء سيشكل عبئا على النظم الصحية، حيث ستصبح غالبيتها غير قادرة على التعامل مع الطلب المتزايد على عقاقير السكري (نظرا لارتباط السمنة بمرض السكري)، وجراحة إنقاص الوزن.


ويقول معدو التقرير: "هذه الزيادة توضح فشلا ذريعا للحكومات في احترام وحماية حقوق أطفالنا في الحصول على صحة جيدة".


وغالبا ما يكون الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة، هم الأكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم، وصعوبات التنفس، ومشاكل في العظام والمفاصل، ومرض السكري من النوع الثاني.


ووجد التقرير الذي استند إلى إحصاءات السمنة الحالية وعوامل الخطر المعروفة للحالة، أن 158 مليون طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين سنتين و 19 عاما، سيعانون من السمنة المفرطة بكافة أنحاء العالم، في العام المقبل.


ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 206 ملايين في عام 2025، ويصل إلى 254 مليون بحلول عام 2030. ويقول التقرير إن السمنة المفرطة ستؤثر إلى حد كبير على البلدان الأقل نموا.


وبعد الصين والهند والولايات المتحدة، تتألف المراكز المتبقية ضمن القائمة التي تضم الدول العشر الأوائل الأكثر إصابة بالسمنة المفرطة، كلا من إندونيسيا والبرازيل ومصر والمكسيك ونيجيريا وباكستان وجنوب إفريقيا.




كلمات متعلقة

السمنة, المفرطة, تهدد, 250, مليون, طفل, حول, العالم,

تابعونــا

لهذا السبب عليك الوقوف في مكتب العمل لهذا السبب عليك الوقوف في مكتب العمل 2019-10-10 | 09:02:42

كشفت إحصاءات جديدة عن المدى الحقيقي للضرر الذي يرافق الجلوس لفترات طويلة على...

للحوامل.. احذرن من نقص هذا الفيتامين! للحوامل.. احذرن من نقص هذا الفيتامين! 2019-10-09 | 18:54:02

يعتبر حمض الفوليك المتمثل في فيتامينB9 الذي ينتمي إلى مجموعة فيتامينB، أحد أهم...

هل من الآمن أكل معلبات التونة كل يوم؟ هل من الآمن أكل معلبات التونة كل يوم؟ 2019-10-09 | 11:08:36

تأتي معلبات التونة كثاني الأكلات البحرية انتشاراً بعد الروبيان (القريدس أو...

فوائد الأعمال المنزلية لصحتك فوائد الأعمال المنزلية لصحتك 2019-10-09 | 08:04:22

قالت أليكساندرا بورشارد-بيكر إن الأعمال المنزلية تتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث...

أمراض القلب والكوليسترول قد تصيب الأطفال أيضاً! أمراض القلب والكوليسترول قد تصيب الأطفال أيضاً! 2019-10-08 | 17:19:31

ربطت دراسة أميركية حديثة، انخفاض وزن المواليد عند الولادة، بخطر إصابتهم بأمراض...

ما خطورة الخضروات النيئة على الصحة؟ ما خطورة الخضروات النيئة على الصحة؟ 2019-10-08 | 14:45:58

اكتشف فريق من علماء جامعة هارفرد الأمريكية، أن تناول الخضروات النيئة يؤثر على عمل...

هذه الأطعمة تزيد خطر سرطان الثدي هذه الأطعمة تزيد خطر سرطان الثدي 2019-10-08 | 13:30:16

على الرغم من أن البدايات الحديثة لانتشار سرطان الثدي كانت في الدول المتقدمة إلا...

ما الذي تقوله عينك عن صحتك؟ ما الذي تقوله عينك عن صحتك؟ 2019-10-08 | 11:30:12

كشف أطباء العيون عن مجموعة من الأعراض البصرية التي تشير إلى العديد من المشكلات...

عقار جديد يتغلب على أكثر سرطانات الثدي فتكاً عقار جديد يتغلب على أكثر سرطانات الثدي فتكاً 2019-10-08 | 10:30:26

أظهرت دراسة بريطانية حديثة، أن نوعًا جديدًا من الأدوية يلعب دورًا كبيرًا في...

وصفة ألمانية للتخلص من ارتفاع ضغط الدم وصفة ألمانية للتخلص من ارتفاع ضغط الدم 2019-10-08 | 05:49:42

كشف المستشفى الجامعي بألمانيا "مانهايم" عن طريقة علاج طبيعية تساعد في التخلص من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids امطار متفرقة منتصف الصيف فصل تساقط سقوط مركز البلاد انخفاض درجة الحرارةاستدعاء الشيخ كمال خطيب التحقيق معه الناصرة شرطة مظاهرة كفركنا الداعمة لحكومة تركيا والرافضة للانقلاب العسكريأحمد نعامنة مدير عرابة حفل تكريم تقاعد مربي مدرسة قرية عائلة ام الفحم استقبال معتمرين فوج جديد اهالي مدينة مكة المكرمة الملحنفارسبدارنةحيفامرتبةاولىفازالعالميةافلامسينمائيةحريق حريقان سخنين شعب اطفاء اشواك تراكتور زراعي النار انتشار استدعاء استعانة طائرات اللاعب مؤنس دبور هداف الدوري السويسري غراسهوبرس الناصرة مهاجم اهداف رئيس سلطة محلية حسين الهيب تعزية عائلة شمعون بيريس مشاركة وفد الطفل عدي بلال كنعان طمرة مدينة فجعت رمبام مستشفى ممرض لعق نصراوي الناصرة اتهام مستشفى العئالة المقدسة شابة مريضة اعمال مشينة صاحب ماركات محل تجاري ضبط ملابس مزيفه قطع مداهمة مدينة سخنين الشرطة ميسم ابو القيعان حورة الشاب استدعاء عناصر الشرطة اعتداء ضرب تل ابيب المدرسة الثانوية دار الحكمة الفوج الخامس طلابها تحتفل ام الفحم طلابها حنان ابو الفية تجميل عملية مستشفى وفاة الخضيرة اصابة فتى دراجة هوائية سيارة الناصرة حادث دهس طرق اسعاف شرطة مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com