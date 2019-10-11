تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-11 08:55:00 موسم الزيتون – ما بين الفرح والقلق وترقب المزارعين |  2019-10-11 08:54:03 استعدادات لجمعة "اطفالنا الشهداء" على حدود غزة |  2019-10-11 05:55:56 تركيا تعلن مقتل أول جنودها في شمال شرقي سوريا |  2019-10-11 05:51:36 الطقس: أجواء حارة نسبيا نهارا وباردة نسبيا ليلا حتى الأحد |  2019-10-11 00:12:39 اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم وحالته متوسطة..صور |  2019-10-10 21:58:04 النائب د.منصور عباس:عرضنا خطتنا لمحاربة العنف أمام الوزير وقيادة الشرطة ووُعدنا بخطوات عملية لكنها غير كافية ومستمرون باحتجاجاتنا |  2019-10-10 21:56:09 "ضجة وضجيج" |  2019-10-10 21:54:05 المشتركة ولجنة الرؤساء تجتمعان مع الوزير أردان وقادة الشرطة |  2019-10-10 19:10:55 في أعقاب أحداث العنف الأخيرة في المجتمع العربي،وزير التّربية يجتمع مع مديري مدارس من المجتمع العربي |  2019-10-10 19:07:08 المحامي زكي كمال لـ "الصنارة":ازدياد التهديدات الخارجية لإسرائيل من جهات متزمتة بسبب عدم حلّ النزاع الاسرائيلي الفلسطيني |  2019-10-10 18:10:01 جوارديولا عن خليفة سيلفا: لن نبيعه ولو بنصف مليار |  2019-10-10 18:07:13 نتنياهو يندد بالغزو التركي للمناطق الكردية بشمال سوريا |  2019-10-10 18:04:52 المتابعة:مظاهرة قافلة السيارات بقيادة المتابعة تسجل حدثا تاريخيا في كفاح جماهيرنا |  2019-10-10 16:25:46 انطلاق اجتماع المشتركة مع وزير الامن الداخلي وقيادة الشرطة |  2019-10-10 16:20:36 يوم التطوع والنظافة الثاني في البعينة نجيدات |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطقس: أجواء حارة نسبيا نهارا وباردة نسبيا ليلا حتى الأحد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اليوم الجمعة: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج



السبت: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


الأحد: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.




كلمات متعلقة

الطقس:, أجواء, حارة, نسبيا, نهارا, وباردة, نسبيا, ليلا, حتى, الأحد,

تابعونــا

موسم الزيتون – ما بين الفرح والقلق وترقب المزارعين موسم الزيتون – ما بين الفرح والقلق وترقب المزارعين 2019-10-11 | 08:55:00

لطالما شكل هطول المطر قلقا لدى الفلاحين خصوصا والناس عموما، وعندما كان يحتبس...

استعدادات لجمعة "اطفالنا الشهداء" على حدود غزة استعدادات لجمعة "اطفالنا الشهداء" على حدود غزة 2019-10-11 | 08:54:03

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر...

اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم وحالته متوسطة..صور اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم وحالته متوسطة..صور 2019-10-11 | 00:12:39

اصيب شاب من مدينة ام الفحم الليلة الماضية اثر تعرضه لاطلاق نار في الجزء السفلي من...

النائب د.منصور عباس:عرضنا خطتنا لمحاربة العنف أمام الوزير وقيادة الشرطة ووُعدنا بخطوات عملية لكنها غير كافية ومستمرون باحتجاجاتنا النائب د.منصور عباس:عرضنا خطتنا لمحاربة العنف أمام الوزير وقيادة الشرطة ووُعدنا بخطوات عملية لكنها غير كافية ومستمرون باحتجاجاتنا 2019-10-10 | 21:58:04

صرح النائب د. منصور عباس رئيس طاقم محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي، في...

المشتركة ولجنة الرؤساء تجتمعان مع الوزير أردان وقادة الشرطة المشتركة ولجنة الرؤساء تجتمعان مع الوزير أردان وقادة الشرطة 2019-10-10 | 21:54:05

اجتمع وفد القائمة المشتركة مساء اليوم الخميس بوزير الأمن الداخلي غلعاد أردان...

في أعقاب أحداث العنف الأخيرة في المجتمع العربي،وزير التّربية يجتمع مع مديري مدارس من المجتمع العربي في أعقاب أحداث العنف الأخيرة في المجتمع العربي،وزير التّربية يجتمع مع مديري مدارس من المجتمع العربي 2019-10-10 | 19:10:55

على ضوء موجة الاحتجاجات الغاضبة في المجتمع العربي اجتمع وزير التّربية الحاخام...

نتنياهو يندد بالغزو التركي للمناطق الكردية بشمال سوريا نتنياهو يندد بالغزو التركي للمناطق الكردية بشمال سوريا 2019-10-10 | 18:07:13

ندد رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتنياهو بالغزو التركي للمناطق الكردية في...

المتابعة:مظاهرة قافلة السيارات بقيادة المتابعة تسجل حدثا تاريخيا في كفاح جماهيرنا المتابعة:مظاهرة قافلة السيارات بقيادة المتابعة تسجل حدثا تاريخيا في كفاح جماهيرنا 2019-10-10 | 18:04:52

سجل النضال الجماهيري الشعبي بقيادة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اليوم...

انطلاق اجتماع المشتركة مع وزير الامن الداخلي وقيادة الشرطة انطلاق اجتماع المشتركة مع وزير الامن الداخلي وقيادة الشرطة 2019-10-10 | 16:25:46

انطلق قبل قليل الاجتماع الذي يجمع نواب القائمة المشتركة بوزير الأمن الداخلي...

المطران يوسف عامر متى رئيس أساقفة عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل - نستنكر نشجب ونُدين مظاهر العنف والجريمة المطران يوسف عامر متى رئيس أساقفة عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل - نستنكر نشجب ونُدين مظاهر العنف والجريمة 2019-10-10 | 16:16:06

جاءنا في بيان صادر عن المطران يوسف عامر متى رئيس أساقفة عكا وحيفا والناصرة وسائر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كيان شعبان الل متأثرا بجراحه . الرملة اطلاق نار اصابة مستشفى الشرطة اصاباتمتفاوتةالعيساويةمواجهاتالشرطة كفركنا اعتقال شاب حيفا مدرسة كوكب ابو الهيجاء تخريج فوج الثانوية طلابها طلاب انهيار المبنى تل ابيب مصابين جثة عامل ضحايا اربعة انتشال تحت الانقاض الركام ضريبة ارنونا الغاء وزير درعي جامعيون مساكن طلبه كليات حي النهضة المغرب مهرجان موازين الفني الرباط العالمي يارا مشعور ليلك الصنارة جولة مندوبة رئيسة تحرير مقدسيان يهودي قتل خلال على شابة ملهى ليلي القدس البلدة القديمة مسيرة معا نعيش ابو سنان قرية اعياد الفصح النبي شعيب مشاركة واسعة سيارة تقتحم محل متجر تجاري شفاعمرو سائقة تفقد السيطرة بلدية الناصرة فشل تمرير الميزانية 2016 تاجيل التصويت اضراب مدارس الجديدة المكر اطلاق نار غرفة مديرة مدرسة النجاح الابتدائية شرطة مصرع ريبال ابو جابر كفر قاسم اطلاق نار مدخل شرطة اسعاف البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة المصرية يصل القدس لأول مرة منذ 35 عامامجلس محلي كفر مندا ندوة قضايا سكتم خارطة هيكلية حول تنظيم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com