النائب, د.منصور, عباس:عرضنا, خطتنا, لمحاربة, العنف, أمام, الوزير, وقيادة, الشرطة, ووُعدنا, بخطوات, عملية, لكنها, غير, كافية, ومستمرون, باحتجاجاتنا,

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على ضوء موجة الاحتجاجات الغاضبة في المجتمع العربي اجتمع وزير التّربية الحاخام...
ندد رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتنياهو بالغزو التركي للمناطق الكردية في...
سجل النضال الجماهيري الشعبي بقيادة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اليوم...
انطلق قبل قليل الاجتماع الذي يجمع نواب القائمة المشتركة بوزير الأمن الداخلي...
جاءنا في بيان صادر عن المطران يوسف عامر متى رئيس أساقفة عكا وحيفا والناصرة وسائر...
عقب النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة على إغلاق شارعين ٦ (عابر اسرائيل) و١...
قال النائب د. يوسف جبارين خلال مشاركته في قافلة السيارات الاحتجاجية في شارع...
قبلت محكمة الصلح في كتسرين مؤخراً وبالكامل ادعاءات وطعون المحاميين زكي كمال...
لقي العامل بلال عرقاوي 40 عاما من سكان حي بلال في الناصرة مصرعه اليوم الخميس اثر...
تفيد معطيات واردة عن وزارة الصحة، ان معدل فترة الانتظار لحين الحصول على موعد مع...