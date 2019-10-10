"ضجة, وضجيج",

يبدو أن الزعرنة أصبحت سياسة البعض, فرغم الضجة ورغم الاحتجاجات ضد العنف وسفك الدماء, ما زلنا في المجتمع العربي نحصد أرواحاً في قرانا ومدننا.ان الدهشة تتقزّم أمام ما يحصل وقد تحوّلت نكبتنا إلى نكبتين وأكثر.من أين يأتي الخلاص؟؟ إنها حقاً مأساة تستحق الوقوف عندها يومياً, حداداً على ما يجري.. لأنها تحوّلت إلى كارثة أخلاقية وتاريخية ترافقها حسرات وغضب.. لقد مرّّ المواطن العربي في السنة الأخيرة تحديدا, والسنوات التي قبلها, في تجارب صعبة وكأنه لم يعد لديه وعي بما يجري.نحن أمام مفترق خطير.. فأبعدوا عنكم هذا القلق الذي يساورنا جميعا.انتفاضة الوسط العربي ضد العنف هي امتحان يمر فيه شعبنا, الذي يبحث عن علاج جذري وليس دواء مؤقتا مشكوكا في نجاعته..إنه امتحان يمر فيه شعبنا تتوقف على نتائجه كل الأمور.. على أمل أن لا تذهب هذه الاحتجاجات التي تكاثرت وارتفع خلالها الصوت العربي هباءً. ساعدوا بعضكم بعضاً لأن "الله لا يغيّر ما بقَوْم حتى يغيّروا ما بأنفسهم". * * *بدها شوية توضيح...

لا جديد تحت الشمس* بحلول رأس السنة العبرية الى أصحاب القرارات والقيادات: لم تتوصلوا للآن الى تسوية مع الشعب الفلسطيني..* دولة حرّة ما دامت حريتنا مضمونة وحقوقنا غير مهضومة وليست منسية..* نحن الفلسطينيون, مواطنو دولة إسرائيل لب القضية.. ما زلنا مهملين..* لن نكون مجرد مصنفين ومجرد سكان من الدرجة الثانية أو الثالثة أو أكثر..* لن نبقى ضيوفاً في وطننا..* لن نبقى معلقين في الهواء..* دولة إسرائيل تدرك انها لن تكون بدون مواطنيها العرب, ولن تكون ديمقراطيتها حقيقية..ڤيدا مشعور