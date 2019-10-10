كلمات متعلقة"ضجة, وضجيج",
لم أصدق يومًا ما انني سأتناول نفس موضوع الافتتاحية الأسبوعية أسبوعا تلو الآخر،...
كم ضربة على الرأس يجب أن يتلقى المواطن حتى يصحو؟ ان الاستمرار في سلسلة أعمال...
التصريحات العدوانية التي أطلقها الريّس بيبي نتنياهو ضد المواطنين العرب الذين...
حكومة نتنياهو, استمراراً لنهجها في الماضي, ما زالت تواصل ممارسة العنف بحق المواطن...
من يعلمنا أن نزرع حباً لنحصد حباً, وأن نكون متسامحين ليتسامح معنا الغير؟ وأن...
حرب كلامية دارت بين الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس البرازيلي بولسونارو خلال "قمة...
أخال الآلاف من المجتمع العربي، وأنا أولاهم، من الحالمين برؤية بدر في ليلة ظلماء -...
الهان عمر ورشيدة طليب امرأتان وصلتا بقواهما واجتهادهما الى الكونڠرس الأمريكي حيث...
بينما تشهد الانتخابات تصعيداً بدأت غيمة سوداء تمطر بَرَداً على جميع الأحزاب خاصة...
سمع الفلسطينيون, وسمع العالم, عن صفقة القرن وعن احتمال عقد مؤتمر يضم بعض زعماء...