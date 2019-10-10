المشتركة, ولجنة, الرؤساء, تجتمعان, مع, الوزير, أردان, وقادة, الشرطة,

اجتمع وفد القائمة المشتركة مساء اليوم الخميس بوزير الأمن الداخلي غلعاد أردان ومدير عام الشرطة موطي كوهن وبقيادات جهاز الشرطة، وقد شارك في الاجتماع رئاسة القائمة المشتركة، أيمن عودة، منصور عباس، أحمد الطيبي، مطانس شحادة. وكذلك شارك رئيس لجنة الرؤساء مضر يونس، ورئيس مجلس مجد الكروم سليم صليبي.

خلال الاجتماع قدم وفد المشتركة والرؤساء رؤيته الشاملة وخطة العمل والمطالب التي تراها تلبي احتياجات المجتمع العربي لمعالجة وباء العنف والجريمة، خصوصا المطلب بخطة حكومية شاملة لكل الجوانب المتعلقة كالتصوّر الاقتصادي، التربية والتعليم، والبنى التحتية والمسكن ودعم السلطات المحلية وغيرها.بدورهم الوزير أردان وقيادة الشرطة قدموا استعراضا واسعًا لمعطيات الجريمة في الوسط العربي والجهود التي بذلتها الوزارة خلال السنوات الماضية.كما فصل الوزير الخطوات المستقبلية التي سيتم اتخاذها من قبل الوزارة وآلية المتابعة والتنسيق مع القائمة المشتركة والرؤساء ، منهاتعزير الشرطة في البلدات العربية ب ٦٢٠ عنصر خلال الأيام القريبة، تخصيص وحدات شرطية خاصة للتحقيق وملاحقة حالات الإجرام . تحويل ملفات جماعات الإجرام لوحدة لاهڤ. الخروج بحملة جديدة لجمع السلاح خلال الشهر القادم.إقامة لجنة متابعة مدنية تضم مدير عام الوزارة ولواء في الشرطة وممثلين من القائمة المشتركة ولجنة الرؤساء.متابعة خطة العمل مباشرة من خلال لجنة مشتركة ثلاثية للشرطة المشتركة ولجنة الرؤساء.القائمة المشتركة تعتبر أن الاجتماع كان ضروريا ومهما لتقديم خطة عمل ومطالب واضحة وشاملة لوباء العنف والجريمة .في ختام اجتماع أكد وفد القائمة المشتركة ضرورة الاستمرار في الخطوات النضالية والاحتجاجية حتى نصل الى تلبية مطالب مجتمعنا العربي بتوفير الأمن في قرانا ومدننا العربية ومحاربة الجريمة وردع المجرمين وتقديمهم للقضاء.