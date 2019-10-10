نتنياهو يندد بالغزو التركي للمناطق الكردية بشمال سوريا

ندد رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتنياهو بالغزو التركي للمناطق الكردية في شمال سوريا محذرا من اقدام الاتراك على ارتكاب تطهير عرقي في المنطقة .واضاف ان اسرائيل ستبذل كل جهد مستطاع من لتقديم المساعدة للشعب الكردي الشجاع .وعلى صعيد اخر صرح نتنياهو بان هناك تحديات وجودية مثل تلك التي واجهتها إسرائيل خلال حرب الغفران أكتوبر قد تلزم توجيه ضربة مسبقة . وخلال المراسم الرسمية لاحياء ذكرى شهداء حرب الغفران عام 1973 رأى رئيس الوزراء ان الامتناع عن توجيه ضربة استباقية قبل هذه الحرب سمح للأعداء بأخذ زمام المبادرة وبتكبيدنا خسائر كبيرة .وأكد ان ايران تهدد بمحو إسرائيل من الخارطة وتتسلح باستمرار وتزود المنظمات الدائرة في فلكها بأسلحة خطيرة كما تطرق نتنياهو بصورة غير مباشرة الى الانسحاب الأمريكي من شمال سوريا فقال إننا نطبق دائمًا المبدأ الأساسي الذي نستند إليه وهو ان إسرائيل ستدافع عن نفسها بقدراتها الذاتية ضد أي تهديد كان.وكان وزراء اخرون في المجلس الوزاري المصغر قد اعربوا عن قلقهم ازاء قرار الرئيس الامريكي سحب القوات الامريكية من المناطق الكردية بشمال سوريا حيث حذروا من ان تؤدي السياسة الانعزالية لترامب الى تشجيع القوات العدوانية في المنطقة .