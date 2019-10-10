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انطلاق اجتماع المشتركة مع وزير الامن الداخلي وقيادة الشرطة



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انطلق قبل قليل الاجتماع الذي يجمع نواب القائمة المشتركة بوزير الأمن الداخلي وقيادة الشرطة، في مبنى رئيس الحكومة في القدس .



يشارك في الاجتماع من النواب العرب أيمن عودة ود. أحمد الطيبي ود. امطانس شحادة ود. منصور عباس.





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