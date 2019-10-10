انطلاق, اجتماع, المشتركة, مع, وزير, الامن, الداخلي, وقيادة, الشرطة,

يشارك في الاجتماع من النواب العرب أيمن عودة ود. أحمد الطيبي ود. امطانس شحادة ود. منصور عباس.

انطلق قبل قليل الاجتماع الذي يجمع نواب القائمة المشتركة بوزير الأمن الداخلي وقيادة الشرطة، في مبنى رئيس الحكومة في القدس .

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