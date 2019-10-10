انطلاق, اجتماع, المشتركة, مع, وزير, الامن, الداخلي, وقيادة, الشرطة,

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جاءنا في بيان صادر عن المطران يوسف عامر متى رئيس أساقفة عكا وحيفا والناصرة وسائر...
عقب النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة على إغلاق شارعين ٦ (عابر اسرائيل) و١...
قال النائب د. يوسف جبارين خلال مشاركته في قافلة السيارات الاحتجاجية في شارع...
قبلت محكمة الصلح في كتسرين مؤخراً وبالكامل ادعاءات وطعون المحاميين زكي كمال...
لقي العامل بلال عرقاوي 40 عاما من سكان حي بلال في الناصرة مصرعه اليوم الخميس اثر...
تفيد معطيات واردة عن وزارة الصحة، ان معدل فترة الانتظار لحين الحصول على موعد مع...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار تحقيق سري...
ضبطت الشرطة ثلاثة مسدسات خلال حملة في اللد الأسبوع الماضي ضمن بحثها عن الوسائل...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : في إطار مكافحه شرطة...
من المتوقع ان تصل الى مجمع الدوائر الحكومية بالقدس في غضون الساعات القريبة،...