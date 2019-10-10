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يوم التطوع والنظافة الثاني في البعينة نجيدات



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بمبادرة قسم الصحة والبيئة في مجلس محلي البعينة نجيدات، نظم اليوم الخميس يوم نظافة تطوعي شامل، وذلك بمشاركة وحدة البيئة، وحدة المتطوعين، قسم الشؤون الاجتماعية، جهاز التربية والتعليم، المدارس وقسم الشبيبة، حيث بدأ يوم التطوع صباحا من خلال تنظيف المتنزهات، المؤسسات العامة، المساجد والمقابر.



وقال مدير قسم البيئة والصحة، احمد حمودة اننا نشيد بهذه المشاركة الواسعة لتعزيز بيئة نظيفة في البعينة نجيدات، بعد النجاح منقطع النظير ليوم التطوع الأول والذي عملنا فيه على حملة نظافة واسعة في كافة انحاء البعينة نجيدات.


من جانبه قال رئيس المجلس المحلي، منير حموده:" هذا اليوم خصص بشكل خاص لنظافة المؤسسات العامة، وخاصة المساجد والمقابر، للمساهمة في رفع مستوى النظافة العامة في البلدة، كما انجزت مهام رائعة في تنظيم المتنزهات والمساحات العامة، على طريق الشومرية والمتنزه الجديد، اسعى جاهدا الى تعزيز ثقافة النظافة البيئية، وتكريس الجهود لمحيط نظيف في البعينة نجيدات، لان بيئة نظيفة تعني جودة حياة افضل لسكان بلدنا، ولأننا شعب حضاري يستحق ان يحيى في بيئة نظيفة، عدى عن مساهمة النظافة البيئية لتشجيع التنزه وممارسة رياضة المشي في المساحات المفتوحة، لا سيما المتنزهات التي اقيمت حديثا كمتنفس هام للسكان.







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