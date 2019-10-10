مدرسة, الظهرات, الشاملة, الفريديس, ،, تناهض, العنف, والجريمة,

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بمبادرة قسم الصحة والبيئة في مجلس محلي البعينة نجيدات، نظم اليوم الخميس يوم نظافة...
نظمت مدرسة البخاري الإعدادية عرابة وضمن اسبوع مكافحه العنف , تظاهرة احتجاجا على...
امتلأت قاعة كنيسة البشارة للموارنة بالناصرة بمئات المدعوين لحضور أمسية وفاء...
في أجواء ديمقراطية مفعمة بمبادئ وقيّم الحرية، المشاركة والاحترام المتبادل أجريت...
عِندما تكتَمِل رَكائِز وَدَعائِم العَمَل التَّربَوي مِن إدارَة وَمُعَلِّمين...
قام طاقم من مستشفى الناصرة "الانجليزي" يتكون من مدير قسم القلب في مستشفى الناصرة...
نظمت المدرسة "الاهليّة" عتيد في ام الفحم للصفوف العاشرة عرضا مفتوحا لمشروع...
بأجواء المحبّة والفرح افتتحت رعيّة البشارة للاتين في مدينة النّاصرة، برنامجها...
مدرسة صندلة الابتدائية تفوز بوسام المباني الخضراء، بالإضافة إلى 4 مدارس أخرى في...
ضمن مشروع "ريادة علمية تكنولوجية עתודה מדעית" في وزارة التربية والتعليم، فازت...