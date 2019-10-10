عقب النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة على إغلاق شارعين ٦ (عابر اسرائيل) و١ (طلوع القدس) بقوله: أردنا إيصال صرختنا إلى المؤسسة الحاكمة والمجتمع الاسرائيلي، لأنني نريد جوابًا شافيًا ومباشرا لقضية العنف والجريمة في مجتمعنا.وقال عودة مطالبنا الآنية والمباشرة واضحة جدًا: القضاء على عصابات الاجرام، السوق السوداء والخاوة، وسحب السلاح. نريد أن نعيش بمجتمع خالٍ من الأسلحة.وعبر عودة عن اعتزازه الشديد بشعبنا الذي أغلق الشوارع بالأسبوع القادمة ليعبّر عن صرخة الحياة والعدل.