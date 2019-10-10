مصرع, عامل, نصراوي, سقط, من, ارتفاع, في, ورشة, بناء, برعنانا,

لقي عامل من الناصرة يبلغ من العمر 40 عاما مصرعه اليوم الخميس اثر سقوطه من ارتفاع شاهق خلال عمله في ورشة بناء بمدينة رعنانا .

وافيد ان العامل اصيب باصابات حرجة وقدم حاول الطاقم الطبي نعاش العامل الا ان المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.