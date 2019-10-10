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مصرع عامل نصراوي سقط من ارتفاع في ورشة بناء برعنانا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي عامل من الناصرة يبلغ من العمر 40 عاما مصرعه اليوم الخميس اثر سقوطه من ارتفاع شاهق خلال عمله في ورشة بناء بمدينة رعنانا .


وافيد ان العامل اصيب باصابات حرجة وقدم حاول الطاقم الطبي نعاش العامل الا ان المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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