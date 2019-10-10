معطيات, حول, فترات, الانتظار, للحصول, على, موعد, مع, طبيب, اخصائي,

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قبلت محكمة الصلح في كتسرين مؤخراً وبالكامل ادعاءات وطعون المحاميين زكي كمال...
لقي عامل من الناصرة يبلغ من العمر 40 عاما مصرعه اليوم الخميس اثر سقوطه من ارتفاع...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار تحقيق سري...
ضبطت الشرطة ثلاثة مسدسات خلال حملة في اللد الأسبوع الماضي ضمن بحثها عن الوسائل...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : في إطار مكافحه شرطة...
من المتوقع ان تصل الى مجمع الدوائر الحكومية بالقدس في غضون الساعات القريبة،...
قررت عائلة الشاب المرحومة محمد سعد مناع (32 عامًا) من مجدالكروم والذي توفي نتيجة...
تحقق شرطة شفاعمرو في ملابسات اطلاق وابل من الرصاص على بيت في حي الوسطاني في...
قال مسؤول لجنة العمل الشعبي في لجنة المتابعة العليا، إبراهيم حجازي، إن التقديرات...
قام رجل من سكان مدينة طمرة انه بعد اشتباهه بارتكاب ابنه حوادث سطو وبعد جمع الادلة...