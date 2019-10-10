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معطيات حول فترات الانتظار للحصول على موعد مع طبيب اخصائي



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تفيد معطيات واردة عن وزارة الصحة، ان معدل فترة الانتظار لحين الحصول على موعد مع طبيب اخصائي انف اذن حنجرة في القطاع العام في البلاد، يتراوح ما بين ستة عشر يوما وأربعة وعشرين يوما. 



اما في مجال طب العظام فان معدل فترة الانتظار هو ثمانية عشر يوما.
معطيات حول فترات الانتظار للحصول على موعد مع طبيب اخصائي




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