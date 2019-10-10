مداهمة, شقة, في, جنين, واعتقال, 4, اشخاص, بشبهة, ضلوعهم, في, جريمة, القتل, المزدوجة, خلال, حفل, زفاف, في, بسمة, طبعون,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار تحقيق سري ومعقد الذي أجري في لواء الساحل في الشرطة، قام هذه الليلة مقاتلو الوحدة الخاصة جدعون (الوحدة 33) في لاهاف 433 بالقاء القبض على مشتبهين من سكان الشمال في مدينة جنين للاشتباه بهما بالتورط في جريمة مقتل رجل وامرأة في حفل الزفاف الذي أقيم في بسمة طبعون قبل ثلاثة اسابيع. بالإضافة إلى المشتبهين الرئيسيين، تم القاء القبض على مشتبهين آخرين الذين مكثوا معهما ويشتبه بهما انهما قدما المعونة للمشتبهين المركزيين بالهروب من سلطات تطبيق القانون.

من الجدير بالذكر ان التحقيق السري المعقد والمهني، قاد القوات الخاصة مستخدمين اجود الوسائل المتوفرة لديها، حيث لاذ المشتبهان المركزيان بالفرار منذ وقوع الجريمة إلى مناطق السلطة الفلسطينية.في وقت مبكر من صباح اليوم ، داهم مقاتلو الوحدة الخاصة 33 احدى الشقق السكنية في جنين، واقتحموها، ليلقوا القبض على المشتبهين وهما نائمين كما وتم القاء القبض على والد احد المشتبهين وشخص آخر مكث في الشقة*.ستواصل شرطة إسرائيل العمل بشكل حازم وصارم في مجال مكافحة الجرم الخطير وفك رموز قضايا قضايا في المجتمع العربي والقاء القبض مرتكبي هذه الجرائم بما في ذلك العمل على جميع المستويات الاستخباراتي ذات الجودة العالية والمجال الميداني بما في ذلك تشغيل وحدات خاصة واستخدام وسائل وأساليب بما فيها التكنولوجية لضبط المجرمين وإحالتهم الى العدالة بهدف ضمان امن وسلامة المواطنين الابرياء* .