الشرطة, تضبط, 3, مسدسات, خلال, حملة, في, اللد,

ضبطت الشرطة ثلاثة مسدسات خلال حملة في اللد الأسبوع الماضي ضمن بحثها عن الوسائل القتالية غير القانونية .وعثر على اثنين منها مخبأين في ساحة منزل، اما الثالث فكان في منطقة غير مأهولة في حي المحطة.وأوقفت الشرطة عدة اشخاص على ذمة التحقيق.

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