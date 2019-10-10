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الشرطة تضبط 3 مسدسات خلال حملة في اللد



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ضبطت الشرطة ثلاثة مسدسات خلال حملة في اللد الأسبوع الماضي ضمن بحثها عن الوسائل القتالية غير القانونية .


وعثر على اثنين منها مخبأين في ساحة منزل، اما الثالث فكان في منطقة غير مأهولة في حي المحطة. 


وأوقفت الشرطة عدة اشخاص على ذمة التحقيق.




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