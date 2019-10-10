الشرطة, تضبط, 3, مسدسات, خلال, حملة, في, اللد,

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قبلت محكمة الصلح في كتسرين مؤخراً وبالكامل ادعاءات وطعون المحاميين زكي كمال...
لقي عامل من الناصرة يبلغ من العمر 40 عاما مصرعه اليوم الخميس اثر سقوطه من ارتفاع...
تفيد معطيات واردة عن وزارة الصحة، ان معدل فترة الانتظار لحين الحصول على موعد مع...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار تحقيق سري...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : في إطار مكافحه شرطة...
من المتوقع ان تصل الى مجمع الدوائر الحكومية بالقدس في غضون الساعات القريبة،...
قررت عائلة الشاب المرحومة محمد سعد مناع (32 عامًا) من مجدالكروم والذي توفي نتيجة...
تحقق شرطة شفاعمرو في ملابسات اطلاق وابل من الرصاص على بيت في حي الوسطاني في...
قال مسؤول لجنة العمل الشعبي في لجنة المتابعة العليا، إبراهيم حجازي، إن التقديرات...
قام رجل من سكان مدينة طمرة انه بعد اشتباهه بارتكاب ابنه حوادث سطو وبعد جمع الادلة...