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صور - ضبط أسلحة خلال تفتيش مدرسة في كفر قاسم



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : في إطار مكافحه شرطة إسرائيل للحد من ظاهرة الاسلحة غير القانونية في المجتمع العربي بما فيها اطلاق النار، قامت الشرطة هذا الأسبوع بنشاط ميداني مبادر به واجرت تقتيشا داخل مدرسة في كفر قاسم.


أثناء التفتيش عثرت الشرطة على مسدس 45 ملم مليء بالذخيرة وذخيرة اخرى 45 ملم وثلاث زجاجات بحجم لتر نصف لتر مليئة بالرصاص 5.56 ملم و 6 امشاط ذخيرة لسلاح اوتماتيكي من طراز M-16.


الشرطة شرعت بالتحقيق .




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