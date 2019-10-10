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اغلاق شارع 6 كليا - النائب عودة : ليس هدفنا إغلاق الشوارع ولا إزعاج الناس ولكنها الطريقة للالتفات لنا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



" ليس هدفنا إغلاق الشوارع ولا إزعاج الناس، ولكنها الطريقة للالتفات لنا وأن تقوم المؤسسة بملاحقة عصابات الإجرام وسحب السلاح كليًّا " هذا ما قاله النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة اليوم الخميس بعد اغلاق شارع 6 عابر اسرائيلي كليا , ضمن قافلة السيارات التي انطلقت نحو القدس تحمل الاعلام السوداء احتجاجا واستنكارا لاستفحال الجريمة والعنف والسلاح في المجتمع العربي .



واضاف عودة :" نريد العيش بمجتمع آمن، كريم وحضاري." .


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