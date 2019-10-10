شبكة, Scoop, تطرح, للنساء:, موضات, أحذية, /, جزمات, شتاء, 2020,

ما هي موضة احذية شتاء 2020؟ستكون القطع بلون ليلكي وبني فاتح, وسوف نتنشر الالوان المعدنية, وسوف نرى الكثير من الأبيض في الأحذية والجزمات.من حيث التصميم ستكون الموضة جزمات حتى الركبة.أيضا موضة الجزمة العالية التي احتلت مسارات عرض الأزياء لأشهر المصممين. في الشتاء القريب سنرى أشكالا كثيرة لجزمات عالية من جزمات تظهر ككلسة بمنظر جذاب وحتى جزمات پلاتفورما وجلد أو زمش.شبكة Scoop تطرح في هذه الأيام أول موضات شتاء 2020 وتشمل أحذية وجزمات.بشرى مجموعة الشتاء الجديدة هي السعر المريح أيضاً:أحذية سبورت ابتداءً من 49.90 ش.جزمات ابتداءً من 99.90 ش.موكاسين ابتداءً من 79.90 ش.جزمات ركبة ابتداءً من 149.90 ش.متوفرة في فروع Scoop في أنحاء البلاد.