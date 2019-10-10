تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-10 11:22:28 اغلاق شارع 6 كليا - النائب عودة : ليس هدفنا إغلاق الشوارع ولا إزعاج الناس ولكنها الطريقة للالتفات لنا |  2019-10-10 11:04:31 بوفاته منح الأمل بالحياة ل 3 مرضى -عائلة المرحومة محمد سعد مناع من مجدالكروم تتبرع باعضائه لانقاذ حياة أخرين |  2019-10-10 09:59:18 طلاب البخاري عرابة يشكلون سلسلة بشرية رفضا للجريمة |  2019-10-10 09:49:44 اطلاق نار على بيت في حي الوسطاني بشفاعمرو دون اصابات |  2019-10-10 09:43:33 تقديرات أولية للمتابعة: حوالي 800 سيارة تشارك في القافلة |  2019-10-10 09:41:14 طمرة - أب يسلم ابنه للشرطة للاشتباه به بعمليات سطو |  2019-10-10 09:13:29 ترامب: أمريكا لا تدعم الهجوم التركي على سوريا |  2019-10-10 09:01:55 خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام |  2019-10-10 08:34:22 فيديو وصور - مشاركة واسعة بقافلة السيارات الى القدس احتجاجًا على تفشي العنف والجريمة والسلاح في المجتمع العربي |  2019-10-10 06:06:32 اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الاجتياح التركي لسوريا |  2019-10-10 06:00:17 الطقس - اجواء حارة حتى السبت |  2019-10-10 05:55:17 اليوم - قافة سيارات على شارع 6 نحو القدس رفضا للعنف والجريمة وانتشار السلاح في المجتمع العربي |  2019-10-09 23:48:20 تركيا تطلق عملية عسكرية في شمال سوريا |  2019-10-10 00:00:52 خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام |  2019-10-09 01:45:04 الاردن تدين انتهاكات اسرائيل- المسجد الأقصى مكان عبادة للمسلمين |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

شبكة Scoop تطرح للنساء: موضات أحذية / جزمات شتاء 2020



  |     |   اضافة تعليق




ما هي موضة احذية شتاء 2020؟

ستكون القطع بلون ليلكي وبني فاتح, وسوف نتنشر الالوان المعدنية, وسوف نرى الكثير من الأبيض في الأحذية والجزمات.

من حيث التصميم ستكون الموضة جزمات حتى الركبة. 

أيضا موضة الجزمة العالية التي احتلت مسارات عرض الأزياء لأشهر المصممين. في الشتاء القريب سنرى أشكالا كثيرة لجزمات عالية من جزمات تظهر ككلسة بمنظر جذاب وحتى جزمات پلاتفورما وجلد أو زمش.

شبكة Scoop تطرح في هذه الأيام أول موضات شتاء 2020 وتشمل أحذية وجزمات.

بشرى مجموعة الشتاء الجديدة هي السعر المريح أيضاً:

أحذية سبورت ابتداءً من 49.90 ش.

جزمات ابتداءً من 99.90 ش.

موكاسين ابتداءً من 79.90 ش.


جزمات ركبة ابتداءً من 149.90 ش.


متوفرة في فروع Scoop في أنحاء البلاد.





كلمات متعلقة

شبكة, Scoop, تطرح, للنساء:, موضات, أحذية, /, جزمات, شتاء, 2020,

تابعونــا

طليقة ملك ماليزيا السابق تضطر لبيع خاتم زفافها بثمن بخس! طليقة ملك ماليزيا السابق تضطر لبيع خاتم زفافها بثمن بخس! 2019-10-08 | 13:30:27

كشفت أوكسانا فوفودينا، طليقة ملك ماليزيا السابق محمد الخامس لصحيفة "ديلي ميل"...

للنساء فقط.. فندق لمكافحة الإجهاد في مايوركا للنساء فقط.. فندق لمكافحة الإجهاد في مايوركا 2019-10-08 | 10:30:33

افتتح في مدينة "بورتو كريستو" بجزيرة مايوركا الإسبانية، فندق خاص للنساء فقط،...

ما يجب معرفته لاكتشاف سرطان الثدي مبكرا ما يجب معرفته لاكتشاف سرطان الثدي مبكرا 2019-10-02 | 10:52:41

لا تدري كل امرأة من بين كل ثلاث نساء ما تبحث عنه بالتحديد عند فحص ثدييها لمعرفة...

ارتفاع السن المتوسطة للعروس في روسيا ارتفاع السن المتوسطة للعروس في روسيا 2019-09-25 | 13:30:52

تقدمت السن المتوسطة للعروس الروسية إحصائيا بمقدار 8 أعوام. وقالت مديرة مختبر...

دهنة سريعة وخفيفة لبشرة نقية دهنة سريعة وخفيفة لبشرة نقية 2019-09-25 | 11:37:39

ماركة التجميل الايطالية Pupa تطرح Pupa Beauty- Touch Stick Foundation - ميك أب ستيك لبشرة عادية حتى...

دانييل ڠرينبرڠ, خطيبة أيال چولان, وقعت لموسم اضافي مع أحذية Scoop دانييل ڠرينبرڠ, خطيبة أيال چولان, وقعت لموسم اضافي مع أحذية Scoop 2019-09-24 | 10:48:41

ستحصل دانييل على 100 الف ش. مقابل الحملة الدعائية لخريف - شتاء 2020 علما ان الحملة...

في سن 50 جينيفير لوبيز تعيد ارتداء فستان فيرساشي في سن 50 جينيفير لوبيز تعيد ارتداء فستان فيرساشي 2019-09-21 | 09:20:16

في سن 50 جينيفير لوبيز تعيد ارتداء فستان فيرساشي الذي هز العالم عندما ارتدته عام...

العلامات الأولى للمخاض والولادة العلامات الأولى للمخاض والولادة 2019-09-16 | 12:09:13

تقلق كثير من الحوامل لأول مرة خلال الشهر الأخير من الحمل بخصوص المخاض والولادة....

اكتشاف مثير قد يساعد على إطالة أمد خصوبة النساء اكتشاف مثير قد يساعد على إطالة أمد خصوبة النساء 2019-09-12 | 08:39:05

قال علماء إن الجين الذي يتحكم في نمو البيوض لدى الديدان يمكن أن يساعد المرأة يوما...

خبراء: دهون البطن تصيب النساء بأمراض القلب خبراء: دهون البطن تصيب النساء بأمراض القلب 2019-09-11 | 08:20:14

حذر الخبراء من أن حمل دهون إضافية حول البطن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids امطار الخميس الثلاثاء عواصف التحذير من سيول فيضانات مياه الارصاد الجوية حالة الطقسمصرع الشاب امير حلف بسمة طبعون شجار حيفا عنيف 19 عاما اطلاق نار المدرسة المعمدانية الناصرة الفوج ال 62 من طلابها تخريج الثانوية تخرج نتسيرت عيليت مصرع امرأة حادث طرق الفريديس رضيعة سيارة شاحنة اصابة اخرين أولجا اشقر كلوي نعيم انجيلي يافا حورة مقيد سلاسل حديدية عامود بيت توقيف النقب شقيقه . تحقيق الشرطة حمى مالطية ام الفحم اصابة شخصين بكتيريا أغنام حليب أجبان اقتحام مكتبة اجيال مدينة عرابة العبث محتوياتها سرقة ممتلكات عرابي صاحبها شرطة سطو مجلس محلي طرعان رئيس مجلي عماد دحلة امين جائزة الادارة المالية السليمة الحاج رياض ابو حسين رمانه فريضة الحج وفاة قرية رمانة احتراق شاحنة مفرق الحمرا عرابة دير حما المغار اطفاء اخماد حريق كفر مندا شجار مفرقعات رئيس مجلس محلي طه فوزي زيدان شجب استنكار الطبيب اياد خمايسي كفر كنا يشارك رمبام تنظير الجهاز الهضمي اطباء في قطاع غزةمتطرفون يهود حرق سيارات شاحنات يافة الناصرة انتقاما تدفيع ثمن روبي ريفلين رئيس الدولة زيارة عمل لقاء مدراء شركات مشروع الحديقة الصناعية الناصرة مدينة مؤتمر صحفي كفر قاسم محمد فارس جوابرة تشييع جثمان صحية الشجار فجر السبت النقب الشاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com