بوفاته, منح, الأمل, بالحياة, ل, 3, مرضى, -عائلة, المرحومة, محمد, سعد, مناع, من, مجدالكروم, تتبرع, باعضائه, لانقاذ, حياة, أخرين,

قررت عائلة الشاب المرحومة محمد سعد مناع (32 عامًا) من مجدالكروم والذي توفي نتيجة تعرضه لجلطة دماغية حادة ألمت به، حيث رقد في المستشفى عدة أيام حتى اعلن الاطباء وفاته صباحويم الجمعة الماصي , حيث قررت عائلته التبرع باعضائه لانقاذ حياة مرضى اخريم بحاجة لزراعة اعضاء .

وقد تم مؤخرا زرع اعضائه في اجسام 3 مرضى .تم زرع كبد وكلية من جسمه في جسم امرأة 68 عاما حيث اجريت العملية في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس .اما قلبه فتم زرعه بجسد رجل 55 عاما واجريت العملية في مستشفى تال هشومير .وكلية اخرى تم زرعها في جسد رجل 50 عاما حيث اجريت العملية في مستشفى بيلينسون في بيتح تكفا .يشار الى ان المرحوم كان متزوجا ووالدا لطفلين احدهما يبلغ من العمر عامين والاخر 4 اعوام .