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2019-10-10 09:41:14
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2019-10-10 09:13:29
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الاردن تدين انتهاكات اسرائيل- المسجد الأقصى مكان عبادة للمسلمين
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طلاب البخاري عرابة يشكلون سلسلة بشرية رفضا للجريمة
2019-10-10 10:01:19
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طلاب البخاري عرابة يشكلون سلسلة بشرية رفضا للجريمة
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