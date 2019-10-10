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2019-10-10 09:43:33
تقديرات أولية للمتابعة: حوالي 800 سيارة تشارك في القافلة
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2019-10-10 09:41:14
طمرة - أب يسلم ابنه للشرطة للاشتباه به بعمليات سطو
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2019-10-10 09:13:29
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2019-10-10 09:01:55
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2019-10-10 08:34:22
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2019-10-10 06:06:32
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2019-10-10 05:55:17
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2019-10-09 23:48:20
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خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام
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2019-10-09 01:45:04
الاردن تدين انتهاكات اسرائيل- المسجد الأقصى مكان عبادة للمسلمين
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طلاب البخاري عرابة يشكلون سلسلة بشرية رفضا للجريمة
2019-10-10 10:01:19
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طلاب البخاري عرابة يشكلون سلسلة بشرية رفضا للجريمة
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10:01:19
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