تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-10 11:22:28 اغلاق شارع 6 كليا - النائب عودة : ليس هدفنا إغلاق الشوارع ولا إزعاج الناس ولكنها الطريقة للالتفات لنا |  2019-10-10 11:04:31 بوفاته منح الأمل بالحياة ل 3 مرضى -عائلة المرحومة محمد سعد مناع من مجدالكروم تتبرع باعضائه لانقاذ حياة أخرين |  2019-10-10 09:59:18 طلاب البخاري عرابة يشكلون سلسلة بشرية رفضا للجريمة |  2019-10-10 09:49:44 اطلاق نار على بيت في حي الوسطاني بشفاعمرو دون اصابات |  2019-10-10 09:43:33 تقديرات أولية للمتابعة: حوالي 800 سيارة تشارك في القافلة |  2019-10-10 09:41:14 طمرة - أب يسلم ابنه للشرطة للاشتباه به بعمليات سطو |  2019-10-10 09:13:29 ترامب: أمريكا لا تدعم الهجوم التركي على سوريا |  2019-10-10 09:01:55 خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام |  2019-10-10 08:34:22 فيديو وصور - مشاركة واسعة بقافلة السيارات الى القدس احتجاجًا على تفشي العنف والجريمة والسلاح في المجتمع العربي |  2019-10-10 06:06:32 اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الاجتياح التركي لسوريا |  2019-10-10 06:00:17 الطقس - اجواء حارة حتى السبت |  2019-10-10 05:55:17 اليوم - قافة سيارات على شارع 6 نحو القدس رفضا للعنف والجريمة وانتشار السلاح في المجتمع العربي |  2019-10-09 23:48:20 تركيا تطلق عملية عسكرية في شمال سوريا |  2019-10-10 00:00:52 خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام |  2019-10-09 01:45:04 الاردن تدين انتهاكات اسرائيل- المسجد الأقصى مكان عبادة للمسلمين |

الرئيسية | اجتماعيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

طلاب البخاري عرابة يشكلون سلسلة بشرية رفضا للجريمة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



نظمت مدرسة البخاري الإعدادية عرابة وضمن اسبوع مكافحه العنف , تظاهرة احتجاجا على العنف حيث قام الطلاب بتشكيل سلسله بشريه . 


خصصت مدرسة البخاري الشاملة قسم الإعدادية هذا اليوم من اجل الفعاليات الداعية الى المحبة والتآخي والسلام، ونبذ العنف احتجاجا على ما جرى من احداث دامية خلال الفترة الأخيرة. 


وقد بُدأت الفعاليات بكلمة ادارة المدرسة ثم كلمات طلابية مقتبسة ومن ابداعاتهم تدعو الى المحبة ونبذ كل اشكال العنف , بعد ذلك توجه الطلاب برفقة الطاقم المدرسي كله إلى الدوار القريب من المدرسة مشكلين سلسله بشريه رافعين لافتات ضد العنف والجريمة .




كلمات متعلقة

طلاب, البخاري, عرابة, يشكلون, سلسلة, بشرية, رفضا, للجريمة,

تابعونــا

الفرنسيسكان - أمسية وفاء ومحبة وصلاة لذكرى المربي الفاضل بشارة رزق الفرنسيسكان - أمسية وفاء ومحبة وصلاة لذكرى المربي الفاضل بشارة رزق 2019-10-08 | 10:07:52

امتلأت قاعة كنيسة البشارة للموارنة بالناصرة بمئات المدعوين لحضور أمسية وفاء...

الطالب محمد أحمد محاجنة رئيسا لمجلس طلاب "الاهليّة"‎ ام الفحم الطالب محمد أحمد محاجنة رئيسا لمجلس طلاب "الاهليّة"‎ ام الفحم 2019-10-07 | 11:17:42

في أجواء ديمقراطية مفعمة بمبادئ وقيّم الحرية، المشاركة والاحترام المتبادل أجريت...

يَوم هادِف وَمُمَيَّز في مَدرَسَة ثانَوِيَّة أبو حاطوم‎ يافَة النَّاصِرَة يَوم هادِف وَمُمَيَّز في مَدرَسَة ثانَوِيَّة أبو حاطوم‎ يافَة النَّاصِرَة 2019-10-07 | 11:13:36

عِندما تكتَمِل رَكائِز وَدَعائِم العَمَل التَّربَوي مِن إدارَة وَمُعَلِّمين...

يوم صحة القلب في بلدية الناصرة يوم صحة القلب في بلدية الناصرة 2019-10-02 | 12:12:29

قام طاقم من مستشفى الناصرة "الانجليزي" يتكون من مدير قسم القلب في مستشفى الناصرة...

الاهلية ام الفحم - عرض مشروع التداخل الاجتماعي للصفوف العاشرة‎ الاهلية ام الفحم - عرض مشروع التداخل الاجتماعي للصفوف العاشرة‎ 2019-10-02 | 12:08:45

نظمت المدرسة "الاهليّة" عتيد في ام الفحم للصفوف العاشرة عرضا مفتوحا لمشروع...

افتتاح مدرسة عائلة الناصرة للتربية المسيحية افتتاح مدرسة عائلة الناصرة للتربية المسيحية 2019-09-25 | 12:09:45

بأجواء المحبّة والفرح افتتحت رعيّة البشارة للاتين في مدينة النّاصرة، برنامجها...

بفضل الملوخية، مدرسة صندلة تحصل على جائزة هامة ومكافئة بقيمة 150 ألف شيكل‎ بفضل الملوخية، مدرسة صندلة تحصل على جائزة هامة ومكافئة بقيمة 150 ألف شيكل‎ 2019-09-25 | 08:43:17

مدرسة صندلة الابتدائية تفوز بوسام المباني الخضراء، بالإضافة إلى 4 مدارس أخرى في...

فعالية "صناديق الهروب" في "الاهلية" عتيد ام الفحم فعالية "صناديق الهروب" في "الاهلية" عتيد ام الفحم 2019-09-24 | 13:38:00

ضمن مشروع "ريادة علمية تكنولوجية עתודה מדעית" في وزارة التربية والتعليم، فازت...

كلية سخنين في ورشة عمل دولية بجامعة تالين في استونيا من خلال المشروع الأوروبي CURE كلية سخنين في ورشة عمل دولية بجامعة تالين في استونيا من خلال المشروع الأوروبي CURE 2019-09-23 | 10:24:07

شارك طاقم من محاضري كلية سخنين مشاركة فاعلة ومركزية بورشة العمل الدولية ضمن مشروع...

عرابة تحتفل اليوم بتخريج الكوكبة السادسة من اطبائها في رومانيا عرابة تحتفل اليوم بتخريج الكوكبة السادسة من اطبائها في رومانيا 2019-09-16 | 08:22:48

تحتفل عرابة اليوم بتخريج الكوكبة السادسة من اطبائها في جامعة كونستانسا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع عامل عربي منطقة الناصرة حادث عمل مدينة حيفا ورشة منطقة صناعية خالد عابد سقوط جسم ثقيلعصابة اعتقال افراد خاوة أتاوات اصحاب محلات تجارية حراسة مقابل طوبا زنغرية المشال سيارات فارهة مبلغ مالي كبير أمين شعبان زيارة تعزية اللد رئيس الدولة وفاة سائق سيارة اجرة فتاة قاصر اعتقال نيتها الاستشهاد الرينة فيسبةك تمديد تنفيذ عملية معادية الصنارة تلتقي سعد المجرد المغرب موازين مهرجان يارا مشعور ليلك اصابة خطيرة اطلاق نار البعنة أبو سنان دير الاسد حادث مجهول اسعاف شرطة تحقيق مستشفى شاب قرية سرقة سيارة من شاب شفاعرو سطو الشرطة التحقيق يافة الناصرة طفلان شقيقان يتجولان لوحدهما في محطة وقود الجنوب عراد الشرطة البحث الام تعيين فضيلة الشيخ موفق طرف رئيسا لمحكمة الاستئناف العليا الدرزية ايليت شاكيد وزيرة القضاء احمد غليون ام الفحم وفاة غرق تشييع جثمان مقبرة الجبارين حي علي زيدان ترفض العليا المحكمة كفر مندا ترشح رئاسة انتخابات مها سعادة ام الفحم المرتبة الاولى مسابقة تشجيع علم الدماغ المدرسة الاهلية الشرطة كفر كنا توقيف سيارات تفتيش بيوت قطار العودة بيت لحم انطلاق حيفا القدس مهجرين نكبة فلسطينية القاء قنبلة اطلاق نار بيت مواطن عربي عكا الشرطة اصابات اضرار دون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com