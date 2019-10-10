طلاب, البخاري, عرابة, يشكلون, سلسلة, بشرية, رفضا, للجريمة,

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امتلأت قاعة كنيسة البشارة للموارنة بالناصرة بمئات المدعوين لحضور أمسية وفاء...
في أجواء ديمقراطية مفعمة بمبادئ وقيّم الحرية، المشاركة والاحترام المتبادل أجريت...
عِندما تكتَمِل رَكائِز وَدَعائِم العَمَل التَّربَوي مِن إدارَة وَمُعَلِّمين...
قام طاقم من مستشفى الناصرة "الانجليزي" يتكون من مدير قسم القلب في مستشفى الناصرة...
نظمت المدرسة "الاهليّة" عتيد في ام الفحم للصفوف العاشرة عرضا مفتوحا لمشروع...
بأجواء المحبّة والفرح افتتحت رعيّة البشارة للاتين في مدينة النّاصرة، برنامجها...
مدرسة صندلة الابتدائية تفوز بوسام المباني الخضراء، بالإضافة إلى 4 مدارس أخرى في...
ضمن مشروع "ريادة علمية تكنولوجية עתודה מדעית" في وزارة التربية والتعليم، فازت...
شارك طاقم من محاضري كلية سخنين مشاركة فاعلة ومركزية بورشة العمل الدولية ضمن مشروع...
تحتفل عرابة اليوم بتخريج الكوكبة السادسة من اطبائها في جامعة كونستانسا...