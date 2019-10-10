طلاب, البخاري, عرابة, يشكلون, سلسلة, بشرية, رفضا, للجريمة,

نظمت مدرسة البخاري الإعدادية عرابة وضمن اسبوع مكافحه العنف , تظاهرة احتجاجا على العنف حيث قام الطلاب بتشكيل سلسله بشريه .

خصصت مدرسة البخاري الشاملة قسم الإعدادية هذا اليوم من اجل الفعاليات الداعية الى المحبة والتآخي والسلام، ونبذ العنف احتجاجا على ما جرى من احداث دامية خلال الفترة الأخيرة.وقد بُدأت الفعاليات بكلمة ادارة المدرسة ثم كلمات طلابية مقتبسة ومن ابداعاتهم تدعو الى المحبة ونبذ كل اشكال العنف , بعد ذلك توجه الطلاب برفقة الطاقم المدرسي كله إلى الدوار القريب من المدرسة مشكلين سلسله بشريه رافعين لافتات ضد العنف والجريمة .