اطلاق, نار, على, بيت, في, حي, الوسطاني, بشفاعمرو, دون, اصابات,

تحقق شرطة شفاعمرو في ملابسات اطلاق وابل من الرصاص على بيت في حي الوسطاني في شفاعمرو بعد ننتصف الليلة .

وافيد ان الحادث اسفر عن اضرار دون اصابات تذكر .ولم تعرف بعد خلفية الحادث.