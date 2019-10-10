اطلاق, نار, على, بيت, في, حي, الوسطاني, بشفاعمرو, دون, اصابات,

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" ليس هدفنا إغلاق الشوارع ولا إزعاج الناس، ولكنها الطريقة للالتفات لنا وأن تقوم...
قررت عائلة الشاب المرحومة محمد سعد مناع (32 عامًا) من مجدالكروم والذي توفي نتيجة...
قال مسؤول لجنة العمل الشعبي في لجنة المتابعة العليا، إبراهيم حجازي، إن التقديرات...
قام رجل من سكان مدينة طمرة انه بعد اشتباهه بارتكاب ابنه حوادث سطو وبعد جمع الادلة...
بركة: تجاوب منقطع النظير في قافلة السيارات الجارية الآن من جهته أكد رئيس لجنة...
اليوم الخميس، يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات...
استكملت الاستعدادات لتسيير قافلة السيارات الكبرى، صباح اليوم الخميس، نحو مباني...
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية...
وقع فريق الدرجة الممتازة اتحاد ابناء سخنين مع المدرب اللداوي سليمان الزبارقة...
هطول امطار الشتاء الضمان الاكيد لموسم وفير من زيت الزيتون ,ما حدث هذا العام من...