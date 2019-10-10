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اطلاق نار على بيت في حي الوسطاني بشفاعمرو دون اصابات



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تحقق شرطة شفاعمرو في ملابسات اطلاق وابل من الرصاص على بيت في حي الوسطاني في شفاعمرو بعد ننتصف الليلة .


وافيد ان الحادث اسفر عن اضرار دون اصابات تذكر .

ولم تعرف بعد خلفية الحادث.




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