تقديرات, أولية, للمتابعة:, حوالي, 800, سيارة, تشارك, في, القافلة,

قال مسؤول لجنة العمل الشعبي في لجنة المتابعة العليا، إبراهيم حجازي، إن التقديرات الأولية، تشير حوالي 800 سيارة في قافلة المتابعة، المتجهة الى القدس للتظاهر، بناء على احصائيات أولية، ترد من محطات مختلفة، ولكن ستكون محطات انطلاق أخرى، ليس واضحا عدد السيارات فيها، ما يعني احتمال ارتفاع عدد السيارات الى أكثر من التقدير هذا.وقال حجازي، إنه من محطة كفر قرع وحدها، انطلقت 300 سيارة، في حين أنه من الشمال تضم القافلة أكثر من 200 سيارة، وأمامنا محطات أخرى في المثلث الجنوبي، من الطيبة وكفر قاسم. في حين قال رئيس لجنة التوجيه العليا لقضايا النقب، النائب سعيد الخرومي، إن عدد السيارات الذي انطلق من النقب، يتراوح ما بين 100 الى 150 سيارة.وستتضح صورة المشهد، حينما تلتقي كل القوافل عند مفرق اللطرون، بعد أن تكون قد سارت بسرعة بطيئة في شارع 6، ما يعني تشويش حركة السير في هذا الطريق المركزي، قبل تشويش المدخل الغربي لمدينة القدس. وستنتهي القافلة عند مباني الحكومة في القدس، للتظاهر ضد تواطؤ الحكومة مع الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي.