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طمرة - أب يسلم ابنه للشرطة للاشتباه به بعمليات سطو



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قام رجل من سكان مدينة طمرة انه بعد اشتباهه بارتكاب ابنه حوادث سطو وبعد جمع الادلة قام على الفور بالتواصل مع الشرطة وتسليمه لمحطة شرطة طمرة .




وقال الاب انه لم ابنه للشرطة مع الادلة التي جمعها والتي تدين ابنه بحوادث سطو حدثت بالمدينة بالاونة الاخيرة




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