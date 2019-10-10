طمرة - أب يسلم ابنه للشرطة للاشتباه به بعمليات سطو

قام رجل من سكان مدينة طمرة انه بعد اشتباهه بارتكاب ابنه حوادث سطو وبعد جمع الادلة قام على الفور بالتواصل مع الشرطة وتسليمه لمحطة شرطة طمرة .

وقال الاب انه لم ابنه للشرطة مع الادلة التي جمعها والتي تدين ابنه بحوادث سطو حدثت بالمدينة بالاونة الاخيرة