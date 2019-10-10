تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-10 11:36:12 صور - ضبط أسلحة خلال تفتيش مدرسة في كفر قاسم |  2019-10-10 11:22:28 اغلاق شارع 6 كليا - النائب عودة : ليس هدفنا إغلاق الشوارع ولا إزعاج الناس ولكنها الطريقة للالتفات لنا |  2019-10-10 11:04:31 بوفاته منح الأمل بالحياة ل 3 مرضى -عائلة المرحومة محمد سعد مناع من مجدالكروم تتبرع باعضائه لانقاذ حياة أخرين |  2019-10-10 09:59:18 طلاب البخاري عرابة يشكلون سلسلة بشرية رفضا للجريمة |  2019-10-10 09:49:44 اطلاق نار على بيت في حي الوسطاني بشفاعمرو دون اصابات |  2019-10-10 09:43:33 تقديرات أولية للمتابعة: حوالي 800 سيارة تشارك في القافلة |  2019-10-10 09:41:14 طمرة - أب يسلم ابنه للشرطة للاشتباه به بعمليات سطو |  2019-10-10 09:13:29 ترامب: أمريكا لا تدعم الهجوم التركي على سوريا |  2019-10-10 09:01:55 خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام |  2019-10-10 08:34:22 فيديو وصور - مشاركة واسعة بقافلة السيارات الى القدس احتجاجًا على تفشي العنف والجريمة والسلاح في المجتمع العربي |  2019-10-10 06:06:32 اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الاجتياح التركي لسوريا |  2019-10-10 06:00:17 الطقس - اجواء حارة حتى السبت |  2019-10-10 05:55:17 اليوم - قافة سيارات على شارع 6 نحو القدس رفضا للعنف والجريمة وانتشار السلاح في المجتمع العربي |  2019-10-09 23:48:20 تركيا تطلق عملية عسكرية في شمال سوريا |  2019-10-10 00:00:52 خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ترامب: أمريكا لا تدعم الهجوم التركي على سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا من استمرار الهجوم على سوريا قائلا إن الهجوم ”فكرة سيئة“ لا تدعمها الولايات المتحدة ودعا أنقرة إلى حماية الأقليات الدينية.



وذكر ترامب في بيان نشره البيت الأبيض بحسب رويترز أن ”الولايات المتحدة لا تؤيد هذا الهجوم، وأوضحت صراحة لتركيا أن هذه العملية فكرة سيئة“.


وأضاف ترامب ”تعهدت تركيا بحماية المدنيين وحماية الأقليات الدينية ومنها المسيحيون وضمان عدم حدوث أزمة إنسانية وسنلزمهم بهذا التعهد“.




كلمات متعلقة

ترامب:, أمريكا, لا, تدعم, الهجوم, التركي, على, سوريا,

تابعونــا

خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام 2019-10-10 | 09:01:55

أكد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أن بلاده ورغم امتلاكها القوة على تصنيع...

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الاجتياح التركي لسوريا اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الاجتياح التركي لسوريا 2019-10-10 | 06:06:32

قالت جامعة الدول العربية في بيان إنها ستعقد اجتماعا طارئا يوم السبت بعد دعوة من...

تركيا تطلق عملية عسكرية في شمال سوريا تركيا تطلق عملية عسكرية في شمال سوريا 2019-10-09 | 23:48:20

تستمر منذ ساعات عصر اليوم العملية العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال...

خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام 2019-10-10 | 00:00:52

أكد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أن بلاده ورغم امتلاكها القوة على تصنيع...

مقتل عدة أشخاص بإطلاق نار امام معبد يهودي في المانيا مقتل عدة أشخاص بإطلاق نار امام معبد يهودي في المانيا 2019-10-09 | 14:24:01

أكدت الشرطة الألمانية مقتل عدد من الأشخاص بإطلاق نار، اليوم الأربعاء، في مدينة...

ملايين المستخدمين في خطر.. ثغرات أمنية تصيب هواتف "سامسونغ" ملايين المستخدمين في خطر.. ثغرات أمنية تصيب هواتف "سامسونغ" 2019-10-09 | 14:15:35

كشفت "سامسونغ" هذا الأسبوع عن ثغرات أمنية تؤثر في طرز عديدة من هواتف "غالاكسي"، وفق...

نصر الله: كل من يراهن على امريكا مصيره الخذلان نصر الله: كل من يراهن على امريكا مصيره الخذلان 2019-10-09 | 14:13:03

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أنه "لا يمكن لأحد أن يؤمن...

أزمة في لبنان.. ثمن الخبز بـ أزمة في لبنان.. ثمن الخبز بـ 2019-10-09 | 11:07:41

أعلن "تجمع أصحاب المطاحن في لبنان" أن عمليات بيع الطحين ستكون بالدولار، محذرين من...

نفير عام شمال سوريا...انقرة تكشف هدف العملية العسكرية نفير عام شمال سوريا...انقرة تكشف هدف العملية العسكرية 2019-10-09 | 11:05:40

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في عين عيسى النفير العام مع احتمال عملية...

البيت الأبيض يرفض التعاون في تحقيق "عزل ترامب" البيت الأبيض يرفض التعاون في تحقيق "عزل ترامب" 2019-10-09 | 11:03:58

أبلغ البيت الأبيض الكونغرس بأنّه يرفض التعاون مع التحقيق الجاري بشأن احتمال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids توقف حركة القطارات بين تل ابيب حيفا تشويشات سير ضبط مكافحة مفرقعات العاب نارية خطيرة محظورة مصادرتها شفاعمرو مدينة شرطة مصرع عامل عربي منطقة الناصرة حادث عمل مدينة حيفا ورشة منطقة صناعية خالد عابد سقوط جسم ثقيلنحف دورية شرطة القاء حجر التحقيق التحقيق مع مدير مكتب ناصرتي بشبهة محاولة الاعتداء على عضو البلدية شريف زعبي‎أحمد دوابشة دوما قرية عائلته مستوطنين حرق عائلته بيته السفر الى عمرة مناسك اداء مكة المكرمة السعوديةمسيرة خيول عرب يود السلام العيش الكريم التعايش وادي عارة كفر قرع اصابة شابة شفاعمرو اطلاق نار تجلس داخل سيارة خطيرة مستشفى التسهيلات الضريبية تقليصات مجلس مجد الكروم شعارات تظاهرة واكيم واكيم لوز شارونة الحدثة مسيرة اعتدوا محكمة شجرة لوز مسيرةام الفحم القاء حجارة حرق اطارات سرطة مدخل المدينة اضراب شامل يوم 31 اب السلطات المحلية البلديات جميع مركز الحكم المحلي اعلان قرار استنفار أمني حيفا انتشار قوات خاصة اغلاق احياء تفتيش مدينة شرطة وحدات جثة سيارة محروقة مدينة طبريا اطفاء حريق اخماد المحامية الواز زعروره كفر مندا تعيين قاضية محكمة الصلح حيفا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com