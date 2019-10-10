ترامب:, أمريكا, لا, تدعم, الهجوم, التركي, على, سوريا,

وذكر ترامب في بيان نشره البيت الأبيض بحسب رويترز أن ”الولايات المتحدة لا تؤيد هذا الهجوم، وأوضحت صراحة لتركيا أن هذه العملية فكرة سيئة“.وأضاف ترامب ”تعهدت تركيا بحماية المدنيين وحماية الأقليات الدينية ومنها المسيحيون وضمان عدم حدوث أزمة إنسانية وسنلزمهم بهذا التعهد“.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا من استمرار الهجوم على سوريا قائلا إن الهجوم ”فكرة سيئة“ لا تدعمها الولايات المتحدة ودعا أنقرة إلى حماية الأقليات الدينية.

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