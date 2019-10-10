تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-10 11:36:12 صور - ضبط أسلحة خلال تفتيش مدرسة في كفر قاسم |  2019-10-10 11:22:28 اغلاق شارع 6 كليا - النائب عودة : ليس هدفنا إغلاق الشوارع ولا إزعاج الناس ولكنها الطريقة للالتفات لنا |  2019-10-10 11:04:31 بوفاته منح الأمل بالحياة ل 3 مرضى -عائلة المرحومة محمد سعد مناع من مجدالكروم تتبرع باعضائه لانقاذ حياة أخرين |  2019-10-10 09:59:18 طلاب البخاري عرابة يشكلون سلسلة بشرية رفضا للجريمة |  2019-10-10 09:49:44 اطلاق نار على بيت في حي الوسطاني بشفاعمرو دون اصابات |  2019-10-10 09:43:33 تقديرات أولية للمتابعة: حوالي 800 سيارة تشارك في القافلة |  2019-10-10 09:41:14 طمرة - أب يسلم ابنه للشرطة للاشتباه به بعمليات سطو |  2019-10-10 09:13:29 ترامب: أمريكا لا تدعم الهجوم التركي على سوريا |  2019-10-10 09:01:55 خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام |  2019-10-10 08:34:22 فيديو وصور - مشاركة واسعة بقافلة السيارات الى القدس احتجاجًا على تفشي العنف والجريمة والسلاح في المجتمع العربي |  2019-10-10 06:06:32 اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الاجتياح التركي لسوريا |  2019-10-10 06:00:17 الطقس - اجواء حارة حتى السبت |  2019-10-10 05:55:17 اليوم - قافة سيارات على شارع 6 نحو القدس رفضا للعنف والجريمة وانتشار السلاح في المجتمع العربي |  2019-10-09 23:48:20 تركيا تطلق عملية عسكرية في شمال سوريا |  2019-10-10 00:00:52 خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"مليونير" محتال يقيم حفل زفاف فاخر ويختفي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نظم مواطن تايلندي حفل زفاف فاخر، واختفى دون أن يدفع مليما واحدا، تاركا عروسه تتحمل جميع تكاليفه.



ويفيد موقع Asia One، بأن المواطنة التايلندية دا (30 سنة) تعرفت في شهر مارس الماضي، برجل (50 سنة) قدم نفسه باسم نات، وأنه المدير العام لشركة غنية لها شركاء في هونغ كونغ. لم يتأخر الرجل كثيرا، بل طلب يدها للزواج في اليوم الثاني من تعارفهما.


وفعلا تم في شهر أبريل تسجيل زواجهما رسميا وأرسلت بطاقات الدعوة لجميع الأهل والأقارب والأصدقاء لحضور مراسم الزواج في فندق فخم بمحافظة بوريرام التايلندية. ونظم هذا الحفل الرائع في شهر مايو بحضور 10 أشخاص من جانب العريس. وخلال استقباله المدعوين أخبرهم بأن عليه السفر فورا إلى هونغ كونغ، واختفى ومعه صك حرره للعروس بمثابة مهر.


التقى المحتال مرة واحدة بأهل العروس خلال جنازة أحد أقاربها، وأخبرهم بأنه يعمل مستشارا لدى رئيس وزراء تايلند السابق تاكسين شيناواترا . أما لصاحب الفندق الذي أقيم فيه حفل الزفاف فادعى أنه يعمل طيارا بين تايلند وهونغ كونغ.



ووفقا لوالدة العروس، بلغت تكاليف حفل الزواج 3.5 مليون بات تايلندي (114884 دولارا أمريكيا).



ورفعت إدارة الفندق شكوى ضد العروس إلى القضاء، فيما طلبت الأخيرة مساعدة قانونية وقدمت طلبا للطلاق.




كلمات متعلقة

"مليونير", محتال, يقيم, حفل, زفاف, فاخر, ويختفي,

تابعونــا

مقتل عروس هندية و3 من أهلها.. والسبب صورة سيلفي مقتل عروس هندية و3 من أهلها.. والسبب صورة سيلفي 2019-10-09 | 08:08:51

لقيت عروس حتفها مع ثلاثة من أفراد عائلتها خلال التقاط صورة سيلفي على سد في الهند،...

العائلة الملكية السويدية تحرم بعض أطفالها من مكانة "أصحاب السمو الملكي" العائلة الملكية السويدية تحرم بعض أطفالها من مكانة "أصحاب السمو الملكي" 2019-10-08 | 14:45:34

أصدر القصر الملكي السويدي بيان هام حمل بعض التغييرات في ترتيب العائلة الملكية،...

أميركية تبيع طفلتها ذات العامين مقابل سيارة قديمة أميركية تبيع طفلتها ذات العامين مقابل سيارة قديمة 2019-10-08 | 11:30:20

اعتقلت السلطات الأمنية في ولاية كارولينا الشمالية 3 أشخاص بعد مزاعم بأن امرأة...

سفاح عجوز في أمريكا يقر بارتكابه 93 جريمة قتل أغلبها نساء سفاح عجوز في أمريكا يقر بارتكابه 93 جريمة قتل أغلبها نساء 2019-10-08 | 05:57:23

كشف مكتب التحقيقات الفدرالي أن قاتلا مسنا اعترف بارتكابه 93 جريمة قتل أغلبها من...

حكمان بالسجن مدى الحياة لأم أمريكية قتلت ابنتيها حكمان بالسجن مدى الحياة لأم أمريكية قتلت ابنتيها 2019-10-07 | 14:45:36

أصدرت محكمة أمريكية حكمين بالسجن مدى الحياة على المواطنة، ناشيكا برامبل، دون حق...

بريطاني قتل والديه دفاعا عن كلبه ! بريطاني قتل والديه دفاعا عن كلبه ! 2019-10-07 | 13:15:52

تناقلت وسائل إعلام بريطانية قصة رجل أقدم على قتل والديه إثر خلاف سببه كلب...

قتلت رضيعها مع صديقها.. والطريقة تجمد الدم بالعروق قتلت رضيعها مع صديقها.. والطريقة تجمد الدم بالعروق 2019-10-07 | 11:30:26

لم تعد جرائم قتل الأبناء، على بشاعتها، تثير استغراب الكثيرين بالنظر إلى تكرارها...

"ناسا" تستعد لسير فضائي نسائي "ناسا" تستعد لسير فضائي نسائي 2019-10-07 | 08:28:40

عادت الاستعدادات مجددا لسير فضائي نسائي بالكامل، بعد ستة أشهر من خطأ محرج بشأن...

250 ألف دولار غرامة لمن يتفوه بهذه الكلمات في نيويورك! 250 ألف دولار غرامة لمن يتفوه بهذه الكلمات في نيويورك! 2019-10-04 | 07:16:14

قررت سلطات مدينة ​نيويورك​ فرض غرامة مالية قدرها 250 ألف دولار على كل شخص يستخدم...

الأمن الكويتي يلاحق فتاة قامت بفعل فاضح قبالة الأبراج الأمن الكويتي يلاحق فتاة قامت بفعل فاضح قبالة الأبراج 2019-10-03 | 09:24:48

ذكرت صحيفة كويتية نقلا عن مصدر أمني أن وزارة الداخلية لم تتلق بلاغا بشأن مقطع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اطلاق نار بيت شيمش الشرطة عربيان شابان سكاكين طعن عملية محاولة مصرع طفلة نسيت ساعتين سيارة عتليت بيتار عيليت منطقة القدس رضيعةاصابة شاب بالغة في الرأس مدينة الناصرة الشرطة اسعاف مستشفى بالغة الخطورة مصرع يوسف سليم عبد الخالق باطلاق نار اصابة 5 اصابات بينها خطيرة انقلاب حادث طرق سيارة قرية المشهد انحدار منحدر طبخة اليوم منال العالم مطبخ لازانيا الكوسا رمضان 2016 وصفة تحضيرشارع صندلة مفترق ازدحامات مرورية اهالي القرية مظاهرة رفع شعارات جنين مصمص نصرة مظاهرة القدس الاقصى شهداء راشد لافي الناصرة نتسيرت عيليت اسرائيل بطولة كمال اجسام مشاركة مدرب مشغل رافعة مصرع ورشة بناء نتانيا رؤى مازن غطاس ArabCasting برنامج دعم تصويت الشابة ذكرى 11 مجزرة شفاعمرو ناتن زاده الارهابي قتل حافلة وقفة احتجاجية لجنة شعبية احمد حمدي رصاصة طائشة ام الفحم سيارة اطفال داخلها شارع القدس دون اصابات الشرطة تحقيق محمد احمد قاسم أسدي دير ألاسد وفاة تشييع جنازة الشقيقين داخل سيارة نسيا النقب مدرسة والدهما عشيرة السيدنصرة الشيخ رائد صلاح قانون رفض منع الأذان محاولة مشاركة مظاهرة واسعة ام الفحم الطيبة اعتقال يهودي اعتداء على عائلة عرب عربية ام نتانيا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com