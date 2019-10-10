هل, انفصلت, نادين, نجيم, عن, زوجها, لإدمانه, على, القمار, ؟,

شغل انفصال نادين نسب نجيم عن زوجها المهندس اللبناني هادي أسمر بال المتابعين ووسائل الإعلام في الآونة الأخيرة.

ولا بد أن حالة الاستغراب تلك، كان سببها مدح نادين لزوجها ومدى تفهمته لمهنتها في كل مقابلة أو ظهور إعلامي لها، حيث أشادت دائما بدوره الإيجابي في حياتها وحياة أبنائها.انفصال نادين جاء صادما للجمهور، وبدأت التحليلات والتحقيقات تخرج من هنا وهنا، البعض قال إن نادين ملّت من زوجها خاصة بعد شهرتها، فيما أكد البعض الآخر أن فرق العمر بينهما بدأ يتسبب بمشاكل عائلية، خاصة أن نادين اليوم تعتبر في قمة نشاطها الفني وشهرتها.تحقيقات جديدة وموثقة، نشرها تلفزيون الجديد اللبناني من خلال فيديو قد يبدو صادما للبعض، أُعلن فيه أن هادي أسمر من أهم لاعبي البوكر في العالم العربي، وأنه يشارك في بطولات عالمية تدعوه للسفر بين الفينة والأخرى.وكما هو معروف، تعتبر لعبة البوكر “قمارا” فهي تعتمد على الحظ لجني المال دون أي جهد يذكر، حيث عادة ما يلعبها مرتادي الكازينوهات.طبعا ربط كثيرون بأن سبب طلاق نادين من زوجها هادي أسمر سببه إدمانه على البوكر، واستهتاره بعائلته