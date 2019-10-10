لهذا, السبب, عليك, الوقوف, في, مكتب, العمل,

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يعتبر حمض الفوليك المتمثل في فيتامينB9 الذي ينتمي إلى مجموعة فيتامينB، أحد أهم...
تأتي معلبات التونة كثاني الأكلات البحرية انتشاراً بعد الروبيان (القريدس أو...
قالت أليكساندرا بورشارد-بيكر إن الأعمال المنزلية تتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث...
ربطت دراسة أميركية حديثة، انخفاض وزن المواليد عند الولادة، بخطر إصابتهم بأمراض...
اكتشف فريق من علماء جامعة هارفرد الأمريكية، أن تناول الخضروات النيئة يؤثر على عمل...
على الرغم من أن البدايات الحديثة لانتشار سرطان الثدي كانت في الدول المتقدمة إلا...
كشف أطباء العيون عن مجموعة من الأعراض البصرية التي تشير إلى العديد من المشكلات...
أظهرت دراسة بريطانية حديثة، أن نوعًا جديدًا من الأدوية يلعب دورًا كبيرًا في...
كشف المستشفى الجامعي بألمانيا "مانهايم" عن طريقة علاج طبيعية تساعد في التخلص من...
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