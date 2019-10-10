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خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أن بلاده ورغم امتلاكها القوة على تصنيع سلاح نووي، إلا أنها قررت وبكل حزم وانطلاقا من التعاليم الإسلامية تحريم استخدام هذا النوع من السلاح.



وقال خامنئي، صباح اليوم الأربعاء: "لاداعي لننفق الأموال على إنتاج وتخزين سلاح يحرم استخدامه بتاتا".


وأكد خامنئي على ضرورة دمج العلم بالثقافة الإنسانية السليمة، وبما يتيح للبشرية الانتفاع من المناهل الحقيقية للعلوم والمعرفة، مشيرا إلى أن "التقنية النووية الهامة والمفيدة للغاية، إذا امتزجت بثقافة الغطرسة السقيمة، ستؤدي إلى إنتاج القنبلة النووية التي تشكل خطرا جسيما على العالم والإنسانية جمعاء".


وجاءت تصريحات المرشد الإيراني الأعلى خلال استقباله، مجموعة من الشباب الفائزين بميداليات في مسابقات الأولمبياد العلمية الوطنية والدولية، إلى جانب أعضاء المنتخب الوطني بالكرة الطائرة للشباب الفائز ببطولة العالم الأخيرة. 


وأشاد المرشد الأعلى بالإنجازات التي حققتها إيران في مجال تقنية النانو، قائلا: "نتوقع حاليا منكم كنخب شبابية ومن الأجيال القادمة أن تكتشفوا مئات النماذج المماثلة بالنانو والظواهر العلمية المجهولة في مجال التقنيات".




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