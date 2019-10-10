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قرر نادي برشلونة الإسباني، الطعن على العقوبة التي تعرض لها ثنائي الفريق، عثمان...
على مدى 4 سنوات، استطاع المدرب الألماني، يورغن كلوب، أن يسطر اسمه بحروف من ذهب مع...
كشف ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن مفاجأة بشأن نيمار جونيور، مهاجم باريس سان...
خرج كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من قائمة المنتخب الفرنسي بسبب...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن احتمالية انتقال...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن إيسكو، نجم ريال مدريد، يفكر في الرحيل...
كشفت والدة أوريانا ساباتيني، صديقة النجم الأرجنتيني باولو ديبالا عن كرهها...
وقع الحارس البرازيلي، برونو فرنانديز، الذي أدين في قضية قتل صديقته السابقة، عقدا...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في العلاقة بين ريال مدريد...
توج الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بجائزة رجل عام 2019 من مجلة "GQ" العالمية،...