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فيديو وصور - مشاركة واسعة بقافلة السيارات الى القدس احتجاجًا على تفشي العنف والجريمة والسلاح في المجتمع العربي



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



احتجاجا على العنف المستشري في المجتمع العربي، انطلقت صباح اليوم قافلتا سيارات عبر طريق رقم ستة الى القدس للتظاهر قبالة مجمع الدوائر الحكومية، وذلك بمبادرة من لجنة المتابعة العربية العليا. وانطلقت حوالي الساعة السابعة صباحا القافلة الأولى من قرية مجد الكروم الجليلية، وفي السابعة والنصف انطلقت القافلة الثانية من مفرق شوكيت في النقب. ويشارك فيهما آلاف المواطنين العرب.



هذا ويجتمع رؤساء القائمة المشتركة بعد ظهر اليوم مع وزير الامن الداخلي غلعاد اردان، والقائم باعمال الشرطة الميجر جنرال موطي كوهين لمناقشة قضية العنف في المجتمع العربي.


 وقال رئيس كتلة القائمة النائب احمد الطيبي: "إنه سيتم طرح المطالب والاقتراحات لمحاربة الجريمة وعصابات الاجرام في التجمعات السكانية العربية".



بركة: تجاوب منقطع النظير في قافلة السيارات الجارية الآن
 من جهته أكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، إن التجاوب مع قافلة السيارات التي بدأت بالانطلاق صباح اليوم الخميس، كبير جدا ومنقطع النظير، وأن كفاحنا سيستمر حتى اجتثاث ظاهرة الجريمة والعنف من مجتمعنا. وقال إننا نحيي جماهير شعبنا في تفاعلها الواسعة مع نشاطات لجنة المتابعة الكفاحية، في قضية تهدد صمودنا وتماسك مجتمعنا*


وقال بركة، وهو في المحطة الثانية، التي تنطلق منها القافلة في الشمال، من مفرق الناعمة، شفاعمرو، إننا نلحظ أن التجاوب كبيرا، وهذا ما يردنا من محطات الانطلاق الأخرى من الوسط والجنوب، وبعد قليل سندخل الى شارع 6، حتى مفرق اللطرون، لنواصل جميعا بقافلة واحدة حتى مباني الحكومة في القدس، للتظاهر ضد تواطؤ الحكومة مع ظاهرة الجريمة.


وشدد بركة على أن كفاحنا سيتواصل، واليوم نحن في حلقة مركزية، ستليها خطوات، ونحن مستمرون حتى اجتثاث الجريمة، فالحديث يجري عن تواطؤ من قبل الشرطة، وليس قضية إهمال أو خلل في عملها، وهي عقلية متأصلة عبر عنها غلعاد إردان قبل عدة أيام، بأنه يتعامل مع المجتمع العربي كمجتمع متوحش وعنيف.






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