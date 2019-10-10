اجتماع, طارئ, للجامعة, العربية, لبحث, الاجتياح, التركي, لسوريا,

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تستمر منذ ساعات عصر اليوم العملية العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال...
أكد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أن بلاده ورغم امتلاكها القوة على تصنيع...
أكدت الشرطة الألمانية مقتل عدد من الأشخاص بإطلاق نار، اليوم الأربعاء، في مدينة...
كشفت "سامسونغ" هذا الأسبوع عن ثغرات أمنية تؤثر في طرز عديدة من هواتف "غالاكسي"، وفق...
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أنه "لا يمكن لأحد أن يؤمن...
أعلن "تجمع أصحاب المطاحن في لبنان" أن عمليات بيع الطحين ستكون بالدولار، محذرين من...
أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في عين عيسى النفير العام مع احتمال عملية...
أبلغ البيت الأبيض الكونغرس بأنّه يرفض التعاون مع التحقيق الجاري بشأن احتمال...
حذر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء من أن حكومته لن تسمح...
كشف النائب العام في محافظة كرمان دادخدا سالاري تفاصيل محاولة اغتيال قائد قوة...